Le Polisario décide de couper le courant électrique dans les camps

Pour empêcher les séquestrés de Tindouf d’ exprimer leur soutien à l’équipe nationale

11/12/2022

En application des consignes de l'Algérie, dont les chaînes médiatiques officielles ont occulté les exploits enregistrés par l'équipe nationale marocaine de football lors de la Coupe du monde au Qatar, le "polisario" a coupé le courant électrique dans les camps de Tindouf sur le sol algérien, pour priver les séquestrés de visionner le match des Lions de l'Atlas contre l'Espagne, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.



Des sources concordantes ont révélé que la direction du "polisario" a eu recours à la coupure de l’électricité avant le match entre le Maroc et l'Espagne, réalisant que les séquestrés encourageraient l'équipe nationale marocaine.



Cette attitude reflète le discrédit du polisario auprès des populations et sa faiblesse sur le plan interne, après l’isolement croissant qu’il ne cesse d’accuser sur le plan externe, du fait des succès diplomatiques remportés par le Maroc amenant nombre de pays à réviser leur position et à retirer leur reconnaissance de la prétendue rasd.



La mesure à laquelle a eu recours le "polisario" a également été confirmée par des séquestrés dans les camps de Tindouf dont une femme qui a déclaré que l'électricité était coupée avant la prière d’al Asr, pour les empêcher de visionner le match qui devait qualifier le Maroc pour les quarts de finale, ajoutant : « Ces gens (la direction du Polisario (NDLR), manipulent les pauvres gens qui vivent dans les camps."

La direction du "polisario" était sur ses nerfs après la victoire du Maroc contre l'Espagne, craignant que les séquestrés expriment publiquement leur joie de la victoire du Maroc.



Elle a exprimé sa condamnation du comportement de la direction du polisario, ainsi que son soutien à l'équipe nationale marocaine : "Si Dieu le veut, ce sont les Marocains qui vaincront le Portugal ».

Et la dame d’ajouter : « Cette décision du polisario fait suite à la position des dirigeants algériens concernant la participation de l'équipe nationale marocaine de football à la Coupe du monde au Qatar, car les médias officiels algériens ont constamment évité de mentionner le nom de l'équipe nationale marocaine, afin de mystifier sa participation, malgré sa qualification en quart de finale.



Cette démarche s'est poursuivie même après la victoire face à l'équipe nationale espagnole lors de la séance des tirs au but. En effet, la télévision officielle algérienne évoquait «le départ de l'équipe nationale espagnole de la capitale qatarie, Doha, après son élimination aux huitièmes de finale. Le match a été difficile pour eux, car il a atteint les prolongations puis les tirs au but, ce qui a conduit à l’élimination de La Roja», sans indiquer expressément que les Espagnols ont été éliminés par l'équipe marocaine.

Cet état de fait a été rapporté par le journal mauritanien Al Marabiaa, entre autres médias internationaux.



Ahmadou El-Katab