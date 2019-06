Le Plan national de la réforme de l'administration 2018-21 au centre d'entretiens de Mohamed Benabdelkader avec une responsable de la BM

30/06/2019 Libé

Le ministre de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader a eu, vendredi à Rabat, des entretiens avec la directrice du département Maghreb et Malte, Moyen-Orient et Afrique du Nord à la Banque mondiale, Marie Françoise Marie-Nelly, axés sur le Plan national de la réforme de l'administration 2018-21. Selon un communiqué du ministère, ces entretiens ont porté sur les grandes lignes du Plan national de réforme de l'administration etses quatre transformationsstructurelles, en conformité avec les objectifs et les priorités de la Banque mondiale en matière de gouvernance publique. Les deux parties ont loué lesrelations exceptionnellesliant le Maroc et la Banque mondiale, soulignant le nouveau cadre de partenariat-pays 2019-2024, qui vise le soutien des projets prioritaires du programme gouvernemental 2017-2021, dans le cadre de l'organisation au Royaume de l'édition 2021 des réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, prévues à Marrakech. Étant donné les mutations constitutionnelles qu'a connues le Maroc, ayant fait du Royaume un membre actif dans l'initiative Partenariat pour un gouvernement ouvert, le ministère, avec la Banque mondiale, a élaboré un programme de coopération bilatérale. Ce programme est basé sur la formation des cadres de l'administration marocaine dansle leadership de changement, l'accompagnement du ministère dans le processus de mise en œuvre des engagements contenus dansle Plan d'action relatif au gouvernement ouvert et le renforcement du rôle stratégique du ministère danssa mission de moralisation du service public.