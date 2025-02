Le Plan d'autonomie présenté par le Maroc, une base réaliste, crédible et sérieuse

06/02/2025

Le Guatemala considère que le Plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 est une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à un règlement définitif de ce différend, dans le cadre du respect de l'intégrité territoriale du Royaume et de sa souveraineté nationale, a affirmé, mardi à Rabat, la vice-ministre guatémaltèque des Affaires étrangères, Monica Bolaños.



La solution au différend régional sur le Sahara repose sur le Plan d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc, a souligné Mme Bolaños dans une déclaration à la presse à l’issue d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



La responsable guatémaltèque a réitéré le ferme soutien de son pays aux efforts déployés par le Royaume afin de parvenir à une solution politique, pacifique, durable et mutuellement acceptable à cette question.



Elle a par ailleurs relevé que l'ouverture en décembre 2022 d’un consulat général de la République du Guatemala à Dakhla a constitué un pas important sur la voie de l'approfondissement des relations entre les deux pays.



La vice-ministre guatémaltèque des Affaires étrangères a également réaffirmé l’engagement de son pays en faveur de relations bilatérales "fortes et constructives" avec le Maroc.

Elle a notamment mis en exergue l’importance de la coopération avec le Royaume en vue de relever les défis communs. "Nous nous engageons à collaborer dans des domaines clés tels que le développement durable et la technologie", l’objectif étant "d'approfondir nos relations bilatérales, grâce à des programmes spécifiques" mutuellement bénéfiques, a-t-elle précisé.



La responsable guatémaltèque a fait observer, dans le même sens, que les échanges commerciaux entre les deux pays "ont encore une grande marge de progression", notant que les deux parties sont convenues d'encourager les acteurs publics et privés à unir leurs efforts en vue de les accroître.