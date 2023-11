Le Plan d'autonomie gagne de plus en plus en influence

La Hongrie, la Dominique et l'Azerbaïdjan réitèrent leur soutien à l’initiative marocaine

16/11/2023

Le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, Peter Szijjártó, a conclu mercredi une visite fructueuse à Rabat au cours de laquelle il a réitéré le soutien ferme de son pays au Plan d'autonomie présenté par le Royaume du Maroc.



Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain, Nasser Bourita, le ministre hongrois a souligné que Budapest "appuie le Plan d’autonomie dans les instances internationales", ajoutant que son pays est convaincu que cette initiative marocaine offre une lueur d'espoir pour résoudre le conflit régional tout en respectant les résolutions de l'ONU.



Le ministre marocain des Affaires étrangères a, quant à lui, souligné que les deux pays ont travaillé ensemble pour établir un modèle de coopération solide et unique, basé sur la confiance mutuelle dans leur passé et leur avenir.



La coopération économique bilatérale a également été mise en avant, avec des acteurs économiques hongrois contribuant au développement de cette collaboration. Nasser Bourita a également abordé d'autres aspects de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des bourses d'études, du tourisme, des liaisons aériennes et de la technologie.



Il a salué la position de la Hongrie en tant que partenaire soutenant le renforcement des relations entre le Maroc et l'Union européenne, basées sur le respect mutuel, des relations d'égal à égal et des intérêts communs.



La rencontre entre les ministres des Affaires étrangères du Maroc et de la Hongrie a également été l'occasion de discuter de questions régionales et internationales, démontrant une proximité de vues et un plaidoyer commun en faveur de la promotion de la sécurité, de la paix et de la stabilité dans le monde.



La Hongrie, pays "très sensible" aux questions d'intégrité territoriale et de souveraineté des États, maintient ainsi une position claire en faveur de l'Initiative d'autonomie.



De son côté, le Premier ministre de la Dominique, Roosevelt Skerrit, a affirmé, mercredi à Tanger, que le Plan marocain d'autonomie est "la seule base crédible et sérieuse pour résoudre le différend régional autour du Sahara".



S'exprimant à l’ouverture de la 15ème édition du Forum international MEDays, Roosevelt Skerrit a réitéré l’engagement ferme de son pays en faveur du Plan marocain d'autonomie. Les prises de position en soutien au Plan marocain d'autonomie sont de plus en plus fortes et nombreuses sur la scène internationale, a-t-il souligné, se disant honoré de se joindre aux défenseurs du respect de l'unité et de la souveraineté.



"Je saisis cette occasion pour exprimer ma très haute considération à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Son leadership et les acquis diplomatiques réalisés par le Maroc concernant la question du Sahara", a-t-il ajouté, mettant en exergue l'ouverture, depuis 2019, des consulats d'une trentaine de pays à Dakhla et à Laâyoune, ainsi que le soutien croissant au Plan d'autonomie présenté par le Maroc.



Ces victoires sont le fruit d’importants efforts diplomatiques déployés par le Maroc aux niveaux bilatéral et multilatéral, visant à insuffler une nouvelle dynamique économique dans les provinces du Sud, a expliqué le Premier ministre dominicain.



Comme évoqué par la résolution 2703 du Conseil de sécurité de l’ONU, cette impasse politique ne peut être résolue qu'à travers une solution juste et durable entre les parties et basée sur le compromis, a-t-il rappelé, soulignant que ces principes sont incarnés par le Plan marocain d’autonomie.



Par ailleurs, M. Roosevelt a exprimé au nom du peuple dominicain, et de l'ensemble des Etats de l’Organisation de la Caraïbe orientale, sa profonde gratitude au Maroc pour son soutien exceptionnel à ces pays, notamment dans les domaines de l’éducation et de l’agriculture.



"Nous apprécions les solides relations qu’entretiennent les deux régions au fil des années et nous sommes favorables à toute initiative visant à renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun", a-t-il relevé.



Un peu plus tôt dans la semaine, l'Azerbaïdjan a également réaffirmé son soutien "permanent et indéfectible" à l'intégrité territoriale du Maroc et à la souveraineté du Royaume sur son Sahara. Cette position a été exprimée à l'occasion de la tenue, lundi à Rabat, de la 2ème session de la Commission mixte de coopération, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue azerbaïdjanais, Jeyhun Bayramov.



Dans le procès-verbal ayant sanctionné les travaux de cette réunion, la partie azerbaïdjanaise a fait part de son engagement en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume, ainsi que de son soutien aux efforts des Nations unies et de l'Envoyé personnel du Secrétaire général pour parvenir à une solution politique durable et équitable à la question du Sahara, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment la dernière résolution 2703, du Plan d'autonomie marocain, ainsi que des efforts sérieux et crédibles déployés par le Maroc pour résoudre définitivement ce conflit artificiel.



Selon le document, les relations entre le Maroc et l'Azerbaïdjan ont atteint un niveau d’excellence, caractérisé par la solidarité, la confiance, le respect mutuel et le soutien réciproque sur les questions d'intérêt vital pour les deux pays amis. La même source précise, dans ce sens, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Ilham Aliyev accordent un intérêt particulier au développement et à la diversification de ces relations, au bénéfice de la prospérité et du bien-être des deux peuples, marocain et azerbaïdjanais.



H.T