Le Père Noël suivi à la trace par l'armée américaine

29/12/2023

Australie, Japon, Antarctique, Amérique... La tournée du Père Noël a démarré dimanche sous la surveillance étroite de l'armée américaine, qui depuis des décennies suit à la trace, chaque 24 décembre, les déplacements de l'homme en rouge.



Parti de sa base du Pôle Nord, son traîneau survolait Jakarta à 15H38 GMT, selon le Commandement militaire chargé de la sécurité aérienne des Etats-Unis et du Canada (Norad).



Plus rapide encore que les F-15 de l'US Air Force, "il ralentit pour que nous puissions l'escorter", assure le Norad.

Cette traque -- rendue possible selon le Norad par des capteurs dans le nez rouge de Rudolphe, l'un des neuf rennes tirant le traîneau -- est une institution aux Etats-Unis.



Tout a commencé par une coquille, en 1955, dans une publicité de la chaîne de grands magasins Sears appelant dans un journal local du Colorado à passer un coup de fil au Père Noël.

Censé être la ligne directe du célèbre barbu, le numéro indiqué était en fait celui -- en pleine Guerre froide -- du téléphone rouge du Norad.



D'abord désarçonné lorsqu'il se retrouva en ligne avec un jeune garçon lui demandant s'il était bien "Santa Claus", l'officier de service ce jour-là, le colonel Harry Shoup, se prit au jeu.

Il donna instruction à ses hommes de diffuser des informations sur la localisation du Père Noël et appela même une radio locale pour annoncer avoir vu un objet étrange dans le ciel.

Soixante-huit ans plus tard, le Norad perpétue encore la tradition.



Cette année, le président américain Joe Biden et son épouse Jill Biden ont eux aussi surveillé de près les déplacements de l'homme en rouge.



"Ce soir, le président et la première dame ont participé aux appels de suivi du Père Noël du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord avec des enfants et des familles à travers le pays", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

La tournée du Père Noël a commencé par une première étape tout à fait inédite: la station spatiale internationale (ISS) en orbite autour de la terre, selon le Norad.



Après avoir traversé l'Asie-Pacifique, le traîneau du Père Noël a survolé Israël, le sud de la bande de Gaza, l'Afrique et la station Palmer, une base de recherche américaine située en Antarctique.

Il a ensuite remonté l'Amérique du Sud en direction des Etats-Unis, distribuant au passage 100.000 cadeaux par seconde.



Vers 22 heures locales (03H00 GMT), le Père Noël et ses rennes ont pénétré l'espace aérien américain, près de la ville de Fort Lauderdale, en Floride (sud-est), première étape de leur voyage à travers le reste des Etats-Unis.

Au total, le Père Noël avait déjà distribué près de 5,5 milliards de cadeaux à 03H00 GMT.