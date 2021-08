Le “Pavillon bleu ” hissé pour la 14ème fois consécutive sur la plage de Foum El Oued

03/08/2021

Le Pavillon Bleu, un label du programme "Plages propres" décerné par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE), a été hissé dimanche, et pour la 14ème fois consécutive, sur la plage de Foum El Oued (province de Laâyoune).



La distinction de cette plage pour la 14ème année consécutive s’est déroulée lors d’une cérémonie présidée par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, en récompense des efforts collectifs et soutenus déployés par les autorités locales et plusieurs partenaires afin de préserver la propreté de la plage de Foum El-Oued, la principale attraction pour les populations de cette région du Sahara marocain durant la période estivale.



Cette station balnéaire fait partie des meilleures plages sélectionnées au niveau national qui offrent aux visiteurs des conditions d’estivage répondant aux meilleurs standards internationaux.



L’octroi du label à une plage se fait sur la base du respect de quatre familles de critères, à savoir la qualité des eaux de baignade, l’information, la sensibilisation et l’éducation à l’environnement, l’hygiène et la sécurité, et enfin l’aménagement et la gestion.

Ces critères sont contrôlés tout au long de la saison par un comité national animé par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur des services de la commune Foum El Oued, Moussa Sidi Ahmed a indiqué que l’octroi de ce prestigieux label à la plage de Foum El Oued est une reconnaissance au plus haut niveau que cette station respecte tous les critères portant sur la propreté, la qualité des eaux de baignade, l’organisation et l’animation.

Il a ajouté que la plage de Foum El Oued a été distinguée parmi une liste de 27 plages au niveau national, soulignant que cette plage connait cette année l’organisation de plusieurs activités de sensibilisation contre la pandémie du Covid-19.



Plusieurs travaux d’aménagement sont en cours sur la corniche de Foum El Oued, concernant l'aménagement d'espaces verts et la modernisation de l'éclairage public, pour rendre plus attrayante cette plage qui enregistre une forte affluence durant la saison estivale.