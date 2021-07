“Le Parlement marocain sous le règne des trois Rois ” , nouvel ouvrage de Lahcen Oussimoh

12/07/2021

Le nouvel ouvrage du journaliste Lahcen Oussimoh intitulé "le Parlement marocain sous le règne des trois Rois" vient d'être publié par l'imprimerie "Najah El Jadida".



Le livre, de format moyen (216 pages), revient sur l'expérience parlementaire marocaine, mettant l'accent sur les principales étapes des élections législatives et les contextes politiques et sociaux qui les ont produites sous le règne de feu Sa Majesté Mohammed V, feu Sa Majesté Hassan II et ensuite sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI où le Parlement occupe une place privilégiée dans l'édifice institutionnel national pour devenir effectivement un pouvoir législatif autonome, ce qui lui permet d'accompagner le processus démocratique dans le Royaume.



Dans son ouvrage, publié à la veille des troisièmes élections législatives organisées sous la Constitution de 2011, l’auteur aborde également le processus électoral au Maroc qui a commencé à l'automne de 1956 et se poursuit jusqu'à présent.



Le Maroc a connu plusieurs expériences législatives qui ont produit des institutions représentatives, dont la première était constituée par nomination avant que l'élection ne devienne un mécanisme pour le choix des représentants de la Nation, a-t-il rappelé. M. Oussimoh a également souligné que grâce à la réforme réalisée, le Parlement est devenu un pouvoir autonome et non un simple organe qui meuble la scène politique.