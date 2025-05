Le Parlement marocain et la question du Sahara marocain : Pour une diplomatie parallèle efficace et un plaidoyer institutionnel performant

02/05/2025

Le groupe de travail ad hoc sur la première Cause nationale, à savoir la question de l’unité territoriale du Royaume, créé conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre des conseillers, organise une conférence nationale intitulée: «Le Parlement marocain et la question du Sahara marocain: pour une diplomatie parallèle efficace et un plaidoyer institutionnel performant», le lundi 5 mai 2025 au siège de la Chambre des conseillers.



Cette conférence politique et intellectuelle s’inscrit dans le cadre du programme d’action du groupe de travail, qui comprend également une série d’activités, notamment des séances d’audition, des ateliers internes, le suivi des contributions et productions académiques d’instances et d’acteurs engagés sur la question du Sahara, ainsi que l’exploitation d’un fonds documentaire riche couvrant les diverses dimensions du dossier.



Le programme de la conférence prévoit, en plus de la séance d’ouverture marquée par les interventions des partis politiques, deux sessions thématiques : la première portera sur la gestion du dossier du Sahara marocain dans le cadre des Nations unies, les évolutions récentes et les perspectives de résolution ; la seconde abordera l’approche de développement et la dimension des droits humains liée à ce conflit.



Les travaux de cette rencontre nationale seront clôturés par la publication d’un rapport de synthèse regroupant les principales conclusions et recommandations issues des débats, auxquels prendront part des responsables politiques, des chercheurs, des représentants de la société civile ainsi que des experts reconnus pour leur engagement et leur expertise sur la question du Sahara marocain.