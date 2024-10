Le Parlement marocain consolide son partenariat avec l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

03/10/2024

La section parlementaire marocaine participe, depuis le lundi 30 septembre, aux travaux de la 4ème partie de la session ordinaire de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) à Strasbourg.



Fort d'une expérience significative et d’une relation exemplaire qui s'est renforcée depuis l’octroi du statut de "partenaire pour la démocratie" en 2011, le Parlement marocain est résolu à consolider davantage sa coopération avec cette assemblée parlementaire paneuropéenne, qui regroupe 612 membres, 30 observateurs et 30 partenaires autour de l’idéal démocratique, indique un communiqué du Parlement.



L'accent est mis, lors de cette session, sur la situation au Proche-Orient, en particulier l’escalade de la violence et l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza, ainsi que sur les questions de migration et de réfugiés, souligne la même source.



En parallèle des séances plénières, les membres de la délégation marocaine participent activement aux travaux des différentes commissions de l'APCE, notamment la Commission des questions politiques et de la démocratie, la Commission des questions juridiques et des droits de l'Homme, la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, la Commission des questions sociales, de la santé et du développement durable, la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias, ainsi que la Commission sur l’égalité et la non-discrimination.



La participation de la délégation marocaine s’est consolidée à la faveur des nouvelles prérogatives qui lui sont désormais dévolues, notamment le droit d'assister aux réunions de la Commission permanente, le droit de soumettre des propositions de recommandations et de résolutions, de déposer des amendements cosignés par un membre de l’Assemblée, de solliciter des débats d'actualité et d’être désignée pour ouvrir ces débats, ainsi que le droit de soumettre des déclarations écrites et d’être nommée en tant que rapporteur pour certains rapports d’information, conclut le communiqué.