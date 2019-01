Le Parlement européen adopte l’accord agricole Maroc-UE

17/01/2019

Le Parlement européen a adopté, mercredi, en séance plénière à Strasbourg à une très grande majorité, l'accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne (UE).

L’accord, adopté à 444 voix pour, est un nouveau pas franchi dans les relations entre le Maroc et l’UE. Il intervient à la suite des développements positifs récents qui ont vu les deux parties renforcer la sécurité juridique de leurs accords commerciaux et consolider leur partenariat stratégique multiforme.

Cet accord vise à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issus des provinces du Sud du Royaume, rappelle-t-on.