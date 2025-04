Le Parlement arabe salue les efforts inlassables de SM le Roi pour la défense de la cause palestinienne

22/04/2025

Le Parlement arabe a salué, lundi à Bagdad, le rôle majeur et les efforts inlassables de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour la défense de la cause palestinienne.



Dans une résolution relative à la situation dans les territoires palestiniens, adoptée à l'occasion de sa quatrième séance plénière au titre de la première session de la quatrième législature, le Parlement arabe a mis en avant l’action soutenue de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods présidé par SM le Roi, en matière de préservation de l’identité de la Ville Sainte et de son statut légal, ainsi qu'en soutien à ses habitants.



Il a également souligné que le règlement de la question palestinienne constitue la voie appropriée pour aboutir à la sécurité et à la stabilité dans la région, insistant sur la nécessité de garantir au peuple palestinien ses droits légitimes à la liberté, à l’indépendance, et à l'établissement de son Etat indépendant.



Par ailleurs, il a appelé l’ensemble des acteurs internationaux et onusiens à assumer pleinement leurs responsabilités en faveur de l’instauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient, un objectif qui demeure tributaire d'un règlement juste de la question palestinienne.



Présidée par Mohammed Ahmed Al Yamahi, la session plénière a abordé plusieurs questions, notamment les derniers développements intervenus dans divers domaines au niveau de la région arabe. Les participants à cette session ont aussi examiné le rapport de la troisième réunion de la Commission Palestine, témoignant de l’attention particulière que le Parlement arabe accorde à cette question.



Les présidents des quatre commissions permanentes ont, en outre, présenté leurs rapports respectifs, à savoir la Commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale, la Commission des affaires économiques et financières, la Commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l’Homme, ainsi que la Commission des affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse.



Le Maroc a été représenté aux travaux de cette séance par les membres de la section parlementaire marocaine au sein du Parlement arabe, à savoir les députés Mohamed Ayyach, membre de la Commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l’Homme, Khadija Hajjoubi, vice-présidente de la Commission des affaires sociales, éducatives, culturelles, de la femme et de la jeunesse, Mohamed Lahmouch, membre de la Commission des affaires étrangères, politiques et de sécurité nationale, et Mohamed Bakouri, membre de la Chambre des conseillers et président de la Commission des affaires économiques et financières.