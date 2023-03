Le Parlement arabe salue les efforts du Maroc en matière de renforcement de l'action arabe commune

06/03/2023

Le Parlement arabe a salué, vendredi, les efforts du Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour renforcer la solidarité et soutenir l'action arabe commune.



Dans un communiqué publié à l'occasion de l’élection du Maroc, en la personne du président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, comme président de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), le Parlement arabe a souligné que le Royaume est un membre actif au sein de toutes les organisations arabes, régionales et internationales, en particulier dans l'institution législative arabe.



A cette occasion, le président du Parlement arabe, Adel Al-Assoumi, s’est félicité de l’accès de M. Mayara à ce poste important, soulignant qu'il s'agit «d'une victoire pour tous les Arabes, étant donné que le Parlement méditerranéen est un centre de diplomatie parlementaire régionale».



M. Mayara a été élu, jeudi à Rabat, à l'unanimité nouveau président de l'APM pour la période 2023-2024. L’élection de M. Mayara, qui succède à ce poste à Pedro Roque (Portugal), a eu lieu en marge des travaux de la 17ème session plénière de l'APM abritée, mercredi et jeudi, par le Parlement marocain.



Il a été accrédité à l'unanimité par les pays du Groupe du Sud pour présider cette organisation parlementaire internationale.