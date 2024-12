Le Parlement arabe salue le rôle prépondérant de SM le Roi, Président du Comité Al Qods, dans la défense de la cause palestinienne

16/12/2024

Le Parlement arabe a salué, samedi au Caire, le rôle prépondérant et les efforts soutenus de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, dans la défense de la cause palestinienne.



Dans une résolution sur la situation dans les territoires palestiniens occupés issue de la deuxième séance plénière de la première session de la quatrième législature, le Parlement arabe a mis l'accent également sur l'action de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif relevant du Comité Al Qods et ses efforts en faveur de la préservation de l'identité de la Ville Sainte et de son statut légal, et du soutien à la résistance de ses habitants. Il a également réitéré que la résolution de la question palestinienne constitue la voie appropriée vers l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans la région et dans le monde.



Par ailleurs, le Parlement arabe a appelé à conjuguer les efforts pour appuyer l’admission de l’État de Palestine en tant que membre à part entière de l’Organisation des Nations unies et pour mettre en œuvre la solutions à deux États, conformément aux références convenues internationalement pour l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain, avec Al-Qods pour capitale.



L'Institution a, en outre, salué les efforts arabes et internationaux appelant à un arrêt immédiat et urgent de l'agression à Gaza, à un cessez-le feu, et au règlement du conflit dans la région conformément aux conventions internationales en vigueur. La deuxième séance plénière de la première session de la quatrième législature du Parlement arabe, qui a été présidée par Mohamed Ahmed Al Yamahi, président du Parlement arabe, a abordé les derniers développements dans divers domaines politiques, sécuritaires, sociaux, juridiques et des droits de l'Homme dans la région arabe.



Elle a aussi examiné le rapport de la première réunion du Comité pour la Palestine, qui s'inscrit dans le cadre de l'attention particulière que le Parlement arabe accorde à la question palestinienne.



Les présidents des quatre commissions permanentes du Parlement arabe ont également présenté les rapports des commissions. Il s'agit de la Commission des affaires étrangères, politiques et de la sécurité nationale, la Commission des affaires économiques et financières, la Commission des affaires législatives, juridiques et des droits de l'Homme, et la Commission des affaires sociales, de l'éducation et de la culture, de la femme et de la jeunesse.



Le Maroc a été représenté à cette session par Mohamed El Bakkouri, président de la Commission économique du Parlement arabe, Khadija Hajoubi, vice-présidente de la Commission des affaires sociales, de l'éducation et de la culture, de la femme et de la jeunesse, et Mohamed Lahmouch, membre de la Commission politique.