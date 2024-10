Le PSG surclasse l'OM

Nice inflige la première défaite à Monaco

29/10/2024

Le PSG a surclassé dimanche soir 3-0 l'Olympique de Marseille, réduit à dix une grande partie du match au Vélodrome, Nice a battu Monaco dans le derby azuréen, tandis que Montpellier a continué de sombrer pour la première de Jean-Louis Gasset.



Le "clasico" se voulait l'un des plus serrés de ces dernières années. Il n'y a finalement pas eu de match, tant les Marseillais sont passés au travers, même s'il n'ont pas été aidés par l'exclusion -- jugée très sévère par les Marseillais -- d'Amine Harit, survenue à la 20e minute.

Dominés dès l'entame du match, les Olympiens n'ont jamais créé de danger et ont été sifflés copieusement par le Vélodrome après la rencontre.



A la mi-temps, Paris menait 3 à 0 grâce à des buts de Neves (7e), Balerdi (29e c.s.c.) et Barcola (40e), ce qui ne lui était jamais arrivé à Marseille toutes compétitions confondues.

A l'inverse, la seconde période a été ennuyante, hormis une nouvelle occasion immanquable ratée par Ousmane Dembélé, seul devant le but.



Avec cette victoire, le PSG se détache de six points de l'OM (3e avec 17 points) et de trois des Monégasques (2e avec 20 points), battus pour la première fois de la saison et la première fois depuis fin avril.

Plus tôt dans la soirée, c'est Nice qui a remporté le derby de la côte d'Azur (2-1), riche en occasions et en intensité.



Déséquilibrée par l'exclusion de Vanderson, l'ASM, au-dessus en première période, a été renversée par les joueurs de Franck Haise à l'Allianz Riviera.

Battu cette semaine à Ferencvaros en Ligue Europa jeudi (1-0), Nice a réussi à rebondir et à profiter de cette supériorité numérique en poussant pendant 45 minutes. Les Niçois (8e, 13 pts) reviennent à un point de Lyon.



Car pour les Gones, la semaine n'a pas été à la fête. Quatre jours après leur défaite en C3 contre le Besiktas d'Istanbul à domicile (1-0) et malgré un doublé de Georges Mikautadze (ses premiers buts sous les couleurs de l’OL), les Lyonnais ont concédé le nul contre Auxerre (2-2).



Aidé par deux anciens joueurs de Lyon (Sinaly Diomandé et Gaëtan Perrin), l'AJA a remporté son premier point à l'extérieur au Groupama stadium, et a même été tout proche de remporter le match. Mais le gardien lyonnais Lucas Perri a fait la parade qu'il fallait en toute fin de match (90+6).



Malgré ce nul, Lyon reste 7e après cette rencontre qui a été marquée par la colère des Auxerrois à la mi-temps à propos d'un penalty sifflé en faveur de l'OL. L'adjoint de Christophe Pelissier, a été exclu.



Auxerre (13e) se retrouve à égalité de points avec Nantes (12e), qui a perdu dimanche après-midi (3-1) contre Starsbourg, qui a doublé son adversaire du jour et remonte à la 9e place.



En bas de classement, Montpellier continue de sombrer dans la crise pour le retour de Jean-Louis Gasset sur le banc du MHSC. Pour le derby de l'Occitanie, les Héraultais ont chuté en trente minutes face à Toulouse (3-0). Sifflés par la Mosson, ils ont reçu une leçon de football et s'enfoncent à la dernière place de L1 avec seulement 4 points.