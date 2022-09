Le PLF 2023 table sur un taux de croissance de 4,5%

08/09/2022

Le projet de loi de Finances (PLF) 2023 table sur un taux de croissance économique de 4,5% en 2023, après une croissance estimée à 1,5% en 2022, ressort-il du rapport d'exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal 2023-2025.



A travers la concrétisation du PLF 2023, la croissance économique devrait se situer à 4,5% en 2023, et ce tout en se basant sur un ensemble d’hypothèses portant sur l’environnement national et sur des éléments d’incertitude qui pèsent sur l’évolution de la conjoncture internationale, précise le rapport.



Ces hypothèses fixent, notamment, la production céréalière à 75 millions de quintaux, le cours du gaz butane à 700 dollars la tonne, le taux de change du dollar par rapport au dirham à 9,8, et la demande étrangère adressée au Maroc (hors produits de phosphates et dérivés) à 4,5%, fait savoir le rapport.