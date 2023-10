Le PERG vise l'électrification de 834 villages durant la période 2023-2027

Le programme d'électrification rurale globale (PERG) vise l'électrification de 834 villages regroupant 18.316 foyers durant la période 2023-2027, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le projet de loi de Finances de l'année prochaine (PLF-2024).



Le budget d'investissement prévu au cours de cette période dans le cadre du PERG est estimé à 825 millions de dirhams (MDH), dont 813 MDH pour l'électrification par raccordement au réseau des villages PERG et 12 MDH pour électrifier les usages sociocommunautaires (écoles et mosquées), précise ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.

Au cours de la période 2023-2025, ce programme vise l'électrification de 1.950 écoles et 800 mosquées, indique la même source.



Le rapport fait également savoir que le PERG a permis, depuis son lancement en 1996 jusqu'à fin 2022, l'électrification, par raccordement aux réseaux, de 41.649 villages ayant permis l'accès à l'électricité à 2.154.105 foyers, rapporte la MAP.



Il a aussi permis l'équipement par kits photovoltaïques individuels de 51.559 foyers dans 3.663 villages au cours de la période 1998-2009, dont 3.505 villages (50.086 foyers) ont été reprogrammés au réseau et ce, suite à la forte demande des habitants, des élus et des autorités locales et au développement du réseau électrique, ainsi que de 19.438 foyers dans 900 villages dans le cadre du projet solaire au niveau des communes INDH (Initiative nationale pour le développement humain) durant la période 2015-2018.