Le PDG de MASEN élu à la tête du Cluster ENR Maroc

12/09/2025

Le président directeur général de l'Agence marocaine pour l'énergie durable (MASEN), Tarik Ameziane Moufaddal, a été élu président du Cluster ENR Maroc lors de son assemblée générale élective, tenue mercredi à Casablanca.



Marquée par la présence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, cette assemblée, qui a réuni plus de 150 membres et partenaires institutionnels, a permis au Cluster ENR Maroc de renouveler son conseil d'administration dans une dynamique de continuité et de consolidation de sa gouvernance, indique le Cluster ENR Maroc dans un communiqué.



En outre, cette réunion a mis en exergue le rôle clé du Cluster dans l’accompagnement des grandes orientations énergétiques du Royaume, poursuit la même source.

À cette occasion, M. Mezzour, cité dans le communiqué, a déclaré : "La tenue de cette assemblée générale élective témoigne de l'engagement renouvelé des membres du Cluster ENR Maroc en faveur de la transition énergétique et ouvre la voie à une nouvelle dynamique, porteuse d'opportunités pour l'écosystème national des énergies renouvelables".



Dans ce sillage, il a relevé qu'en tant que véritable plateforme d'innovation et de compétitivité, le Cluster ENR joue un rôle central dans l'ancrage industriel et territorial des projets stratégiques d'énergies renouvelables, rapporte la MAP.



"Le Cluster ENR a un rôle crucial à jouer dans la dynamique nationale évolutive de la transition énergétique. En fédérant les compétences, en stimulant l'innovation et l'intégration industrielle pour une énergie plus abordable et bas Carbone, le Cluster ENR nous aide à renforcer la compétitivité des entreprises, à développer une offre locale, et à soutenir la création d'emplois durables", a pour sa part souligné la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, dans un message lu en son nom par le secrétaire général du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, Mohamed Ouahmid.



Pour sa part, M. Moufaddal, qui va mettre son expérience au service des ambitions industrielles et territoriales du Royaume suite à son élection à la tête du Cluster, a affirmé que l'ambition est claire, faire des énergies renouvelables un levier d'industrialisation, de compétitivité et de développement territorial, créateur de valeur durable tant pour l'économie que pour les régions.



Le nouveau conseil d'Administration du Cluster ENR réunit 22 membres représentatifs de l'ensemble de l'écosystème, à savoir les grandes entreprises, les PME Innovantes, les fédérations professionnelles, les universités, les centres de recherche et développement et les institutions financières.



Le comité de direction et membres fondateurs comprend en plus de M. Moufaddal, le président de CLEANERGY MAROC, Mohamed Lasry, comme vice-président, le directeur exécutif Hydrogène Vert et Opérations de MASEN, Nawfal El Fadil, comme secrétaire permanent et la directrice générale du Cluster ENR Maroc, Fatima Zahra El Khalifa.



Il s'agit également du président de la Fédération de l'Énergie, Rachid Idrissi Kaitouni, le président de la Fédération des industries métallurgiques, mécaniques et électromécaniques (FIMME), Abdelhamid Souiri, et le président de la Fédération nationale de l’électricité, l’électronique et les énergies renouvelables (FENELEC), Ali El Harti, comme administrateurs permanents.



Créé en 2014 à l’initiative de MASEN et des fédérations professionnelles, le Cluster ENR est une association à but non lucratif. placé sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et soutenu par le ministère de l’Industrie et du Commerce, il agit comme catalyseur d’innovation, d’industrialisation et de compétitivité dans les énergies renouvelables (ENR).