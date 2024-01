Le Onze national vise la pole position pour rester à San Pédro

Après avoir assuré la qualification aux huitièmes de finale

24/01/2024

Le Onze national donnera la réplique, ce soir à partir de 21 heures au stade Laurent Pokou de San Pédro, à son homologue zambien, et ce pour le compte de la troisième journée de la phase de poules (groupe F) de la CAN 2023 qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire.



Sur le plan comptable, ça sera un match sans grand enjeu pour l’équipe marocaine déjà assurée de sa qualification au tour des huitièmes de finale. Quelle que soit l’issue de cette opposition, même au cas du pire scénario, à savoir la défaite et la victoire de la Tanzanie sur la RD.Congo, l’EN bouclerait la phase de poules parmi les quatre meilleures troisièmes (goal average particulier : le Maroc a surclassé la Tanzanie par 3 à 0).



Donc ça sera une confrontation à négocier avec intelligence et à remporter sans aucun dégât, particulièrement les blessures et les cartons. L’objectif est d’atteindre le stade des huitièmes de finale avec une équipe au grand complet, motivée à bloc dans l’espoir d’aller le plus loin possible dans ce tournoi rehaussé par la présence des grosses cylindrées du football africain.



Le Onze national devait poursuivre son programme de préparation hier, l’occasion pour le staff technique d’apporter les dernières retouches et d’avoir une idée sur les joueurs qui peuvent être alignés après le match de dimanche face à la RDC disputé dans des conditions climatiques difficiles. Il est fort probable que le sélectionneur national, Walid Regragui, procède à une légère révision de l’effectif en vue de donner du temps de jeu à certains réservistes et de laisser au repos deux ou trois cadres pour qu’ils soient au meilleur de leur forme au prochain tour.



Comme précité, outre le match Maroc-Zambie, la deuxième rencontre de ce groupe se jouera simultanément entre la RD.Congo et la Tanzanie du côté du stade Amadou Coulibaly de Korhogo.



Mohamed Bouarab