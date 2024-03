Le Onze national tenu en échec par l’équipe de Mauritanie

Petite prestation qui ne prête à aucun signe de satisfecit

27/03/2024

Le Onze national a été accroché, mardi au Grand stade d’Agadir, par son homologue mauritanien (0-0) à l’issue d’un match amical entrant dans le cadre de la préparation des deux sélections pour les prochaines échéances officielles.



Un nul blanc ne devant en aucun cas procurer une certaine confiance au grand dam des supporteurs des Lions de l’Atlas qui étaient nombreux que ce soit au stade au devant leur petit écran. La copie rendue a été une fois encore semblable aux précédentes prestations, avec une équipe qui peine à faire le jeu devant un adversaire qui défend en bloc arrière.

S’ajoute à cela un manque d’efficacité qui n’arrange pas trop les choses pour un sélectionneur sommé, plus que jamais, de trouver d’autres plans de jeu et des schémas tactiques susceptibles de mener l’équipe à bon port.



L’on doit se dire que la Mauritanie reste un adversaire de calibre moyen et il y a lieu de se demander comment sera la copie de l’EN face à des équipes beaucoup plus huppées. Si, côté effectif, la sélection compte des éléments de classe internationale de la trempe de Ziyech, Hakimi, Diaz ou encore Aguerd, le problème reste l’association de ces éléments qui n’arrivent pas à obtenir l’alchimie nécessaire pour que la sauce monte. Et là, c’est un problème du coach Walid Regragui qui doit se remettre en question et revoir ses cartes tant qu’il est temps et qu’il bénéficie encore d’un crédit sympathie auprès du public marocain.



D’ailleurs, le sélectionneur national a fait savoir à l’issue de ce match test, le second lors de cette fenêtre FIFA après la courte victoire sur l’Angola par 1 à 0, que « l’on ne peut pas être heureux suite à ce résultat du fait qu’on est tombé dans le piège de la sélection mauritanienne, révélation de la dernière CAN en franchissant le cap du tour inaugural. Et d’ajouter que les adversaires qui affronteront l’équipe nationale à domicile voudront la battre ou du moins la tenir en échec. « Et, c’est à nous de trouver des solutions afin d’être prêts avant la reprise en juin prochain des éliminatoires du Mondial 2026 », première Coupe du monde avec 48 sélections ayant pour cadre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.



A propos des éliminatoires, zone Afrique, le Onze national a été retenu tête de liste du groupe E. Il a entamé la compétition par une victoire en déplacement sur la Tanzanie par 2 à 0. Pour la suite, les Lions de l’Atlas auront à accueillir en juin prochain la Zambie avant d’aller défier le Congo et de recevoir en mars de l’année suivante la sélection du Niger coachée par le cadre marocain Badou Zaki. En septembre 2025, les partenaires de Brahim Diaz seront de nouveau à l’épreuve nigérienne tandis que leur dernière sortie est programmée pour octobre 2025 face au Congo, sachant que le premier de la poule décrochera automatiquement son ticket pour les phases finales du Mondial 2026.



Mohamed Bouarab

Divers

U23



L'équipe du Maroc U23 de football s’est imposée face au Pays de Galles par 2 buts à 0, en match amical disputé mardi à Antalya en Turquie, en préparation au tournoi de football masculin des Jeux olympiques, prévus l’été prochain à Paris.

Les buts de la victoire du Maroc ont été signés Hamza Igamane, auteur d’un doublé, à la 6e et la 67e minutes.

L'équipe du Maroc U23 s’était inclinée face à l’Ukraine par 1 but à 0, en match amical disputé vendredi à Antalya.

Le Maroc évoluera dans le groupe B aux côtés de l’Argentine, l’Ukraine et l'équipe 3e de la Coupe d'Asie U23, prévue début mai, lors du Tournoi olympique de football masculin, qui aura lieu du 24 juillet au 9 août.

Les Lionceaux de l'Atlas ont poinçonné leur ticket pour les Jeux olympiques Paris-2024, en remportant la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN-U23).



U20



La sélection marocaine de football des moins de 20 ans s’est imposée face aux Etats Unis d'Amérique sur le score de 1 but à 0, mardi soir au complexe sportif SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, en amical.

Le but des Lionceaux de l'Atlas a été marqué par Rachad Fettal à la 37ème minute.

La sélection marocaine U20 avait fait match nul (1-1) face à son homologue anglaise en amical, jeudi soir sur la pelouse du même stade.

Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparations de la sélection marocaine pour les prochaines échéances.



U15

L’équipe du Maroc des moins de 15 ans s'est imposée face à son homologue de la Zambie sur le score de 3 buts à 1, en match amical disputé lundi soir au Complexe Mohammed VI de football.

Les buts du Maroc ont été inscrits par Mouad Gounfissi (64è), Ilyas Bennane (71è) et Saad Achhab (77è).

Les deux sélections s'étaient affrontées vendredi dernier sur la pelouse du même complexe et quittées sur un score de parité (3-3).

De son côté, la sélection nationale U16 s’est inclinée face à son homologue du Nigeria par 5 buts à 3, lundi soir au Complexe Mohammed VI de football.

Les réalisations du Maroc ont été signées Younes Idder (16è), Chadi El Ouazzani (41è) et Wissam Edderdak (87è).