Le Onze national se contente du nul blanc face au Malawi

L’EN poursuit son programme de préparation à Tanger

25/03/2019

La sélection marocaine de football a fait match nul (0-0) face au Malawi, vendredi en match de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019), disputé au Kamuzu Stadium à Blantyre.

Dès la 5è journée après leur victoire à domicile face au Cameroun (2-0), les Lions de l’Atlas ont assuré leur qualification. Ils partagent la pole position avec le Cameroun qui a surclassé les Comores samedi pour le compte de la même journée (3-0).

La 32e édition de la CAN, la première à avoir lieu en été, se déroulera en Egypte du 21 juin au 19 juillet prochains et réunira 24 sélections nationales.

Par ailleurs, l’équipe nationale a poursuivi son stage de préparation au match face à l’Argentine en effectuant une nouvelle séance d’entraînement samedi dernier au terrain annexe du Grand stade de Tanger.

Cette séance a connu la participation de seize joueurs sous la supervision du sélectionneur national, Hervé Renard. Quant au reste du groupe (y compris ceux ayant joué face au Malawi), ils ont effectué une séance de soins et de décrassage au lieu de leur résidence.

Concernant Hakim Ziyech, qui a rejoint le stage de l’ENA vendredi dernier en soirée, il s’est contenté de suivre les entraînements sans y participer en raison de sa blessure au mollet.

D’autre part, le sélectionneur national, Hervé Renard, a autorisé Badr Banoun, Abdelilah Hafidi et Zakaria Hadraf à quitter le stage de l’ENA dès leur arrivée au Maroc afin de rejoindre leur club, le Raja Club Athletic, engagé en finale de la Supercoupe de la CAF.

La délégation de l’ENA avait regagné le Royaume samedi 23 mars à 04h20 (HL) à bord d’un vol en provenance du Malawi.

Le forfait plus que prévisible de Messi

Lionel Messi ne fera pas le déplacement à Tanger, où la sélection argentine doit affronter le Maroc mardi, en raison de douleurs au pubis, a annoncé vendredi la Fédération argentine de football.

"Gonzalo Martinez: blessure au biceps fémoral gauche. Lionel Messi: aggravation de douleurs pubiennes. Les deux joueurs ont déclaré forfait pour le prochain match de l'Argentine", a tweeté le compte officiel de l'Albiceleste.

L'attaquant du FC Barcelone, 31 ans, est gêné par des douleurs dans cette zone depuis de nombreux mois.