Le Onze national hérite du Malawi

Première séance d'entraînement des Lions de l'Atlas en vue des 8èmes de finale

20/01/2022

Au lendemain du match nul contre le Gabon (2-2), les Lions de l'Atlas ont effectué, mercredi, une séance d'entraînement au stade annexe d'Olembé à Yaoundé, en vue de préparer leurs huitièmes de finale de la 33ème Coupe d'Afrique des nations qui se déroule actuellement au Cameroun.



Les Nationaux étaient au complet lors de cette séance d'entraînement, marquée, encore une fois, par l'absence du Messin Sofiane Alakouch.



La sélection marocaine avait fait match nul face à son homologue gabonaise, 2 buts partout, mardi soir au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe C de la CAN.



Les Panthères ont ouvert la marque grâce à un but signé Jim Allevinah (22è), alors que les Lions de l'Atlas ont égalisé grâce à un penalty obtenu et transformé par Sofiane Boufal (74è). A la 81è minute, Aaron Boupendza a redonné l'avantage aux Gabonais. Trois minutes plus tard, Achraf Hakimi a remis les pendules à l'heure d'un superbe coup franc.



Au terme de cette journée, le Maroc termine premier de ce groupe avec 7 points, devançant son adversaire du jour (5 pts). Les deux sélections sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

A ce propos, la sélection nationale affrontera son homologue malawite aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Le Malawi a fini à la 3è place du groupe B, derrière le Sénégal et la Guinée.



Les deux sélections s'affronteront mardi (25 janvier) au stade Ahmadou Ahidjou à Yaoundé.

Yaoundé.



Anouar Afajdar (MAP)