Le Onze national en finale de la Coupe arabe U17

07/09/2022

La sélection nationale de football des moins de 17 ans a composté son billet pour la finale de la Coupe arabe de la catégorie en battant son homologue yéménite (2-0), en demi-finale. Mouad Bakizane a inscrit le premier but à la 78e, avant que Said Rafai ne scelle le sort du match en faveur des Lionceaux de l'Atlas à la 90+5 sur un bel exploit individuel. Dans l'autre demi-finale, disputée plus tôt dans l'après-midi sur la même pelouse, la sélection algérienne s'était qualifiée pour la finale aux dépens de son homologue saoudienne aux tirs au but 5-4, (0-0, temps réglementaire). Face à un adversaire coriace, les Nationaux ont bien négocié les différentes phases de ce match et tiré leur épingle du jeu en toute fin de rencontre pour décrocher le billet de la finale.