Le Onze national disputera deux matches amicaux face au Chili et au Paraguay

22/07/2022

L’équipe nationale A disputera deux matches amicaux contre le Chili, le 23 septembre à Barcelone, et le Paraguay, le 27 du même mois à Séville, dans le cadre d’un stage de préparation prévu en Espagne.



Ces deux rencontres amicales servent de préparation pour les Lions de l’Atlas à la Coupe du monde prévue au Qatar en novembre et décembre prochains, a indiqué mercredi la Fédération Royale marocaine de football.



A l’issue du tirage au sort du Mondial, le Maroc a hérité du groupe F qui comprend la Belgique, la Croatie et le Canada.