Le Onze national défait par la Tunisie

Tournoi UNAF U20

20/11/2023

La sélection nationale des moins de 20 ans de football a été battre vendredi par la Tunisie (1-3) en match comptant pour la 3e journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) qui se déroule à Tunis du 12 au 22 novembre.



Le but de la sélection marocaine a été signé Reda Laalaoui (14e), tandis que les buts de la Tunisie ont été marqués par Youssef Becha (8e et 72e) et Omar Ben Ali (90e+3).

Dans l’autre match comptant pour cette 3e journée, l’Egypte a battu l’Algérie (3-0).



Pour rappel, le Maroc a remporté son premier match du tournoi contre la Libye (6-0). Il a également gagné son deuxième match face à l’Algérie (3-2).

Le Maroc affrontera l’Egypte lors du prochain et dernier match du tournoi, mardi 21 novembre à partir de 14h00.



Le tournoi UNAF U20 se déroule sous forme d’un mini-championnat réparti en cinq journées. La sélection qui termine première au classement final remportera le tournoi.