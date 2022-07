Le Onze national décroche le sésame du Mondial féminin

Reynald Pedros L’objectif premier a été atteint et nous ne ménagerons aucun effort en vue d’atteindre la finale de la CAN

14/07/2022

Après le Onze national A et les U17 filles, désormais c’est au tour de la sélection féminine d’être la troisième équipe marocaine à décrocher le sésame de la Coupe du monde FIFA.



En donnant la réplique mercredi au Complexe Moulay Abdellah de Rabat à la sélection du Botswana, rencontre comptant pour les quarts de finale de la CAN féminine 2022, l’EN n’a pas manqué ce match à grand enjeu, s’imposant par 2 à 1, une victoire synonyme de qualification au Mondial qui aura lieu l’été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Mission accomplie pour le Onze féminin qui, pour sa troisième participation en phase finale d’une Coupe d’Afrique des nations, a pu franchir le cap de deux tours pour accéder au dernier carré. Sur la pelouse, les joueuses ont réussi pleinement leur mission, tout comme d’ailleurs la Fédération Royale marocaine de football qui a vu juste en accueillant cette compétition avec les avantages qui en découlent.



Ainsi, l’EN, en tant que sélection représentant le pays hôte, a pu faire figure de tête de série lors de la phase de groupes, héritant par là même d’adversaires à sa portée et terminant leader de sa poule avec trois victoires sur le Burkina Faso (1-0), l’Ouganda (3-1) et le Sénégal (1-0). Une pole position qui a permis aux partenaires de la captaine Ghizlane Chebbak de donner le ton au tour des quarts de finale au Botswana, troisième du groupe C.



A propos de cette confrontation, l’EN l’a abordée du bon pied, trouvant la faille d’entrée de jeu suite à une réalisation de Sanaa Messoudy dès la troisième minute. Mais ce n’était que partie remise, car les Botswanaises sont parvenues aussitôt à recoller au score (7è) après un but de Keitumetse Dithebe. Et il a fallu donc attendre l’heure de jeu pour que les Lionnes de l’Atlas doublent la mise sur un heading de la sociétaire de Levante, Yasmin Mrabet.



Les joueuses de l’EN, avec une mention spéciale pour l’excellente Tagnaout, avaient la possibilité de tuer le match, se créant une multitude d’occasions qu’elles n’ont pu, hélas, concrétiser pour boucler cette rencontre sur un score beaucoup plus large.



L’important reste toutefois la qualification vivement saluée par le sélectionneur national, Reynald Pedros, qui a tenu à féliciter ses protégées, soulignant que « l’objectif premier a été atteint et que nous ne ménagerons aucun effort en vue d’atteindre la finale de cette CAN ».



Pour accéder en finale, la sélection marocaine doit franchir, le 19 courant, le cap du Nigeria, 12 fois lauréat de l’épreuve, ou du Cameroun, sacrée pointure du football féminin au niveau du continent. Ces deux équipes devaient se rencontrer hier en quart de finale, sachant que l’autre match de ce tour, programmé également jeudi, devait opposer l’Afrique du Sud à la Tunisie.



Outre le Maroc, la Zambie s’est également qualifiée mercredi au stade des demi-finales après avoir éliminé le Sénégal. Le temps réglementaire et les prolongations s’étaient achevés sur une issue de parité, un partout. L’épreuve des tirs au but a tourné à l’avantage des Zambiennes qui ont scellé le sort de cette confrontation sur le score de 4 à 2.



Mohamed Bouarab