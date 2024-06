Le Onze national à pied d’œuvre au Complexe Mohammed VI de football

04/06/2024

L’équipe nationale continue ses préparatifs pour le match qui l’opposera à l’équipe zambienne vendredi prochain dans le cadre des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde, qui se déroulera conjointement aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.



Lors de la séance d’entraînement de lundi, tenue au Complexe Mohammed VI de football, le sélectionneur national, Walid Regragui, s’est concentré sur les aspects techniques et tactiques, ainsi que sur l’amélioration de la cohésion entre les joueurs.



La séance d’entraînement, qui a duré environ une heure et 15 minutes, a vu la participation de tous les joueurs à l’exception de Noussair Mazraoui et Amir Richardson, pour des raisons personnelles.



A noter que Walid Regragui tiendra une conférence de presse, ce jeudi (18h30), à la salle des conférences du Grand stade d’Agadir, à la veille de la confrontation Maroc-Zambie, comptant pour la 3ème journée (groupe E) des éliminatoires (zone Afrique) de la Coupe du monde de la FIFA 2026.



Cette rencontre avec les médias sera suivie d’une séance d’entraînement, toujours au Grand stade d’Agadir, consacrée uniquement à la prise de photos, pendant les quinze premières minutes, indique la Fédération Royale marocaine de football. Plus tôt (18h00), l’entraîneur de la sélection zambienne Avram Grant, tiendra sa conférence de presse, ajoute la même source. Les Lions de l’Atlas affronteront le Congo Brazzaville, le 11 juin à Kinshasa, pour le compte de la 4ème journée.



Le Maroc occupe la tête de la poule A avec 3 points, obtenus au terme de sa victoire en déplacement face à la Tanzanie (0-2), le 21 novembre dernier. La Zambie, le Niger et la Tanzanie, qui ont disputé deux matches, comptent également 3 points.

Divers

Futsal



Les clubs de Chabab Aalam Tanger et Faucon Agadir se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Trône de futsal (saison 2022-2023) après leurs victoires respectives face au Loukous Ksar El Kebir et Fath Settat, en demi-finales disputées à la salle Al Hizam de Laâyoune.



Chabab Aalam Tanger s’est imposé face au club Loukouss Ksar El Kebir aux tirs au but (4-2 t.a.b, temps réglementaire 2-2). De son côté, Faucon d’Agadir a battu Fath Settat sur le score de 5 buts à 3.

La finale se jouera mercredi à Laâyoune (19h00).



Foot féminin



La sélection féminine marocaine a battu son homologue de la RD Congo par 3 buts à 2, lundi soir en match amical disputé au stade municipal de Berkane.



Les buts des Lionnes de l’Atlas ont été l’oeuvre d’Ibtissam Jraidi, qui a signé un triplé (39è, 42è et 73è). Il s’agit de la deuxième confrontation amicale entre les deux sélections. La première, disputé jeudi dernier sur la pelouse du même stade, s’était soldée par un succès (2-1) en faveur des Lionnes de l’Atlas.



De son côté, la sélection féminine marocaine U16 s’est imposée face à son homologue ivoirienne sur le score de 8 buts à 3, lundi au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora. Les buts du Onze national ont été signés Mayssa Baha, qui a inscrit cinq buts (12è, 23è, 25è, 45è, 60è), Imane Dhissi (27è), Lara Aboudou (84è) et Nora Wachol (90è).

La première rencontre amicale entre les deux sélections, jouée vendredi dernier, a également tourné à l’avantage de l’équipe nationale du Maroc (4-2).