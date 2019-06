Le Onze national à pied d’œuvre au Caire

La sélection marocaine de football est arrivée, mardi soir, à l'aéroport international du Caire pour prendre part à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui se déroulera en Egypte du 21 juin au 19 juillet prochain.

A son arrivée à l'aéroport du Caire, la délégation marocaine a été accueillie par l'ambassadeur du Maroc en Egypte, Ahmed Tazi et les membres de l'ambassade du Royaume ainsi que par plusieurs membres de la communauté marocaine venus en masse exprimer leur soutien aux Lions de l'Atlas.

L'équipe nationale, logée dans le groupe D aux côtés de la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie, devait entamer hier les séances d'entraînement.

Pour leur première sortie, les hommes d'Hervé Renard vont en découdre, le 23 courant, avec la Namibie au stade Assalam du Caire.

La deuxième rencontre des Lions de l'Atlas aura lieu, le 28 juin, contre les Eléphants de la Côte d'Ivoire, alors que leur dernier match pour le compte de la phase de poules les mettra aux prises avec l'Afrique du Sud, le 1er juillet prochain.

Dans le cadre des préparatifs pour cette compétition, l'équipe nationale s'était inclinée lors des deux matchs amicaux qu'elle avait disputés, respectivement contre la Gambie (0-1) et la Zambie (2-3).