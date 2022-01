Le Onze national a débarqué au Cameroun

03/01/2022

La sélection nationale de football est arrivée, dimanche soir, au Cameroun, où elle va disputer la 33è Coupe d'Afrique des nations (CAN-2021). A son arrivée, la délégation marocaine a été accueillie par l'ambassadeur du Maroc au Cameroun, ainsi que par des membres de la représentation diplomatique marocaine dans le pays. L’EN avait effectué, samedi, sa dernière séance d’entraînement au complexe Mohammed VI à Maâmora, avant de s'envoler pour le Cameroun. Lors des phases finales de cette 33ème édition de la CAN, le Maroc évoluera dans le groupe C aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores. Les Lions de l'Atlas entameront le tournoi face aux Black Stars du Ghana le 10 janvier à Yaoundé (18h00). Le deuxième match du Onze national est prévu le 14 courant (17h00) contre les Comores, alors que la troisième rencontre de la phase de poules sera face au Gabon le 20 janvier à 20 heures. Il y a lieu de rappeler en dernier lieu que les deux premières sélections de chaque groupe se qualifieront au tour des quarts de finale de la CAN.