Le Onze national A’ à l’assaut de l’EN olympique saoudienne

06/12/2021

Ammouta et ses protégés visent la passe de trois

Le Onze national A’ affrontera aujourd’hui à partir de 16h00 la sélection olympique saoudienne pour le compte de la troisième journée du groupe C de la Coupe arabe des nations de football qui se déroule actuellement au Qatar sous l’égide de la FIFA. L’équipe du Maroc, drivée par Lhoucinne Ammouta, a entamé le tournoi du bon pied, cumulant deux victoires avec l’art et la manière au détriment de la Palestine et de la Jordanie, adversaires défaits tous deux sur les scores identiques de 4 à 0. Face au Onze saoudien, l’EN aspire à boucler la phase de poules sur une bonne note, en alignant une troisième victoire de rang, et ce même si le résultat de ce match n’affectera en rien son classement. Du fait que la sélection marocaine est déjà assurée de terminer leader du groupe, ce qui lui permettra d’hériter du second de la poule D qui ne sera autre que l’Egypte ou l’Algérie. L’équipe nationale se prépare dans de parfaites conditions pour son match contre l’Arabie Saoudite et tout le groupe se veut décidé à conserver cet élan victorieux en vue d’arriver au tour suivant avec un moral gonflé à bloc. Pour ce match donc, il est fort probable que le sélectionneur Lhoucine Ammouta, ménage bon nombre de ses joueurs cadres qui ont disputé les deux premiers matches de ce tournoi dont le vainqueur, doit-on le rappeler, empochera la coquette somme de 5 millions de dollars. L’on doit s’attendre à un certain remue-ménage au sein de l’effectif et le staff technique ne manque surtout pas de bons éléments qui piaffent d’impatience de faire leur entrée et de montrer ce dont ils sont capables dans une compétition fortement suivie par des recruteurs de toutes parts. A propos toujours d’effectif, il y a lieu de souligner que l’EN a récupéré Karim Berkaoui, victime d’une commotion cérébrale lors du match face à la Palestine, mais devra encore attendre pour Ayoub El Amloud, blessé à la cheville. Bref, ça sera un match sans enjeu pour l’équipe nationale, mais il faut préserver cette dynamique positive jusqu’au bout, à commencer par l’opposition contre la sélection saoudienne qui a des chances minimes de qualification avec une petite unité au compteur tout comme d’ailleurs la sélection palestinienne qui sera à la rude épreuve du Onze Jordanien, deuxième avec un total de trois points. A noter que la soirée de mercredi verra également la programmation des rencontres comptant pour le groupe D. Le coup d’envoi des deux matches opposant l’Algérie à l’Egypte et le Liban au Soudan sera donné simultanément à 20 heures. Et c’est la première confrontation qui revêtira un grand intérêt dans la mesure où ça jouera entre Fennecs et Pharaons qui auront à cœur de boucler ce tour leaders en vue d’éviter l’affrontement devant le Onze marocain. Il convient de rappeler en dernier lieu que les deux premiers de chaque groupe accéderont au stade des quarts de finale, prévus les 10 et 11 courant, alors que les demi-finales auront lieu le 11 de ce mois. Quant au match de classement et à la finale, ils se joueront le 18 décembre.