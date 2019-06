Le Nigeria compte rééditer l'exploit de 2013

19/06/2019

Grand absent des deux dernières éditions de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), organisées en 2015 en Guinée Equatoriale et en 2017 au Gabon, l’équipe nationale du Nigeria compte rééditer l’exploit de 2013 en Afrique du Sud et monter à nouveau sur le toit de l’Afrique en Egypte.

Grande nation de football, le Nigeria a été sacré trois fois champion d’Afrique (1980, 1994, 2013), malheureux finaliste à quatre reprises (1984, 1988, 1990, 2000) et demi-finaliste sept fois (1976, 1978, 1992, 2002, 2004, 2006, 2010).

Au niveau international, les Super Eagles ont été la première sélection africaine à avoir remporté l’or olympique en 1996 à Atlanta aux Etats-Unis d’Amérique. Ils ont, en outre, participé à six reprises à la Coupe du monde (1994, 1998, 2014, 2002, 2010, 2018). Cependant la plus belle prestation reste en 1994 avec la génération dorée, composée de Rashidi Yekini, Daniel Amokachi, Emmanuel Amunike, entre autres. Ces grands joueurs du football africain et mondial ont permis à leur pays d’atteindre, pour la première fois de son histoire, le stade des 8e de finale.

Les Super Eagles ont hérité du groupe B, composé de la Guinée, Madagascar et du Burundi. Sur le papier la sélection nigériane, classée 42è au niveau mondial, part favorite de cette poule. Elle entamera la compétition contre le Burundi, le 22 juin à Alexandrie.

L’entraîneur du Nigeria, le Franco-Allemand Gernot Rohr reste fidèle à la composition de l’équipe ayant participé à la Coupe du monde Russie-2018. Il a, ainsi, misé sur la continuité, en faisant appel à 15 Mondialistes sur 23.

Pour lui, le choix des 23 joueurs retenus pour participer à la CAN a été dicté par le souci d’allier jeunesse et expérience pour donner davantage d’équilibre et d’efficacité à son équipe.

A cet effet, il a notamment accédé à la demande formulée par John Obi Mikel (Middlesbrough) de réintégrer l’équipe nationale après avoir annoncé au terme de la Coupe du monde 2018 sa retraite internationale, notant que ce joueur a toujours sa place au sein de la sélection.

Les Super Eagles disposent d’un atout offensif de premier plan, en l’occurrence Odion Ighalo (Shanghai Shenhua), meilleur buteur des qualifications avec 7 réalisations.

D’ailleurs, la composition de l’équipe nigériane est ultra offensive avec neuf attaquants, à savoir Ahmed Musa (Al-Nasr, ARS), Victor Osimhen (Charleroi, BEL), Moses Simon (Levante, ESP), Odion Ighalo (Shanghai Shenhua, CHN), Henry Onyekuru (Galatasaray, TUR), Alex Iwobi (Arsenal, ANG), Samuel Kalu (Bordeaux, FRA), Paul Onuachu (Midtjylland, DAN) et Samuel Chukwueze (Villarreal, ESP).

Au milieu du terrain, seuls quatre joueurs ont été retenus, en l’occurrence John Obi Mikel (Middlesbrough, ANG), Wilfred Ndidi (Leicester, ANG), Oghenekaro Etebo (Stoke City, ANG) et John Ogu.

En défense, l’équipe fera le déplacement en Egypte avec sept joueurs : Olaoluwa Aina (Torino, ITA), Abdullahi Shehu (Bursaspor, TUR), Chidozie Awaziem (Rizespor, TUR), William Ekong (Udinese, ITA), Leon Balogun (Brighton, ANG), Kenneth Omeruo (Leganés, ESP) et Jamilu Collins (Paderborn, ALL).

Assoiffés de compétition continentale après six ans d’absence, les Super Eagles voudront sans nul doute faire oublier à leur public les longues années de disette et décrocher pour la quatrième fois de leur histoire le titre continental.