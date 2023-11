Le Niger s'incline face à la Tanzanie

Ceci intéresse l’EN

20/11/2023

La sélection nigérienne de football a perdu face à son homologue tanzanienne par 1 but à 0, samedi au Grand stade de Marrakech, en match comptant pour la première journée du groupe E des qualifications de la Coupe du monde 2026 de football, dans lequel évolue également la sélection marocaine.



L'unique réalisation de la rencontre a été l’œuvre de Charles M'Mbombwa (56è).

Vendredi, la Zambie s'est imposée à domicile face au Congo par 4 buts à 2 dans le cadre du même groupe.



Les buts de la Zambie ont été inscrits par Patson Daka (5e, 90+2e), Lameck Banda (43e) et Fashion Sakala (69e), alors que le Congo a scoré par le biais de Silvère Ganvoula (13) et Mons Bassouamina (15e).



A l'issue de cette journée, la Zambie et la Tanzanie sont en tête avec 3 points chacune.

Les Lions de l’Atlas entameront les qualifications contre la Tanzanie, mardi à Dar es Salam.

Le groupe E comprend cinq sélections, l'Erythrée s'étant retirée des éliminatoires.