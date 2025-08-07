Le Musée universitaire d'Oujda, un voyage à travers l'histoire et le patrimoine de l'Oriental

07/08/2025

Le Musée universitaire d'archéologie et du patrimoine, situé au sein de la Faculté des Sciences de l'Université Mohammed Premier (UMP) d'Oujda, constitue un véritable voyage à travers l'histoire, permettant aux visiteurs de découvrir des antiquités et de s’immerger dans le riche patrimoine de la région de l’Oriental.



Il ne s’agit pas d’un musée traditionnel où des objets sont exposés sur des étagères, mais d’un espace où les symboles et les gravures sur les murs datant de milliers d’années sont déchiffrés, pour raconter différentes histoires de l’Homme préhistorique comme elles n’ont jamais été racontées auparavant.



Dans ce musée, fondé en 2021, la valeur ne se mesure pas au nombre de pièces exposées, mais plutôt à sa capacité à éveiller la mémoire à travers la documentation de quatre époques géologiques, et à rassembler des fragments d’histoire dispersés dans des grottes, des cavernes et des sites oubliés, pour être reformulés dans un discours scientifique de haute facture qui embrasse les questions primaires de l’existence.



Des grottes de Tafoughalt et Zekzel à Guenfouda et Kahf El Ghar, en passant par la zone de Touissit et Aïn Beni Mathar, Tendrara et Figuig, le musée présente une riche collection de témoignages matériels découverts lors de missions archéologiques minutieuses. En effet, les fragments d'ossements, de pierres et d'inscriptions trouvés ont révélé des réponses étonnantes aux questions de l'existence humaine, de l'identité et de l'adaptation à l'environnement.



Grâce à une décoration intérieure bien étudiée, qui exploite l'espace de manière pratique et esthétique, les découvertes sont présentées selon un parcours chronologique retraçant l'évolution humaine dans la région. Aussi, le musée présente des maquettes tridimensionnelles (3D) et des photos et vidéos documentant les étapes et les circonstances des découvertes sur le terrain.



Le musée offre à voir une riche collection de découvertes et d'objets d’antiquités trouvés dans divers sites archéologiques de la région de l'Oriental, notamment des crânes humains, des outils en pierre utilisés par les anciens humains depuis la première ère géologique, des ossements humains, des restes d'animaux, des bijoux traditionnels, des inscriptions et des pièces de monnaie rares, qui renseignent sur le mode de vie de cet être humain et son interaction avec son milieu environnemental et social.



L’une des découvertes les plus marquantes, qui captent l'attention du visiteur et incarnent l'importance scientifique mondiale des objets exposés au musée, est sans doute le crâne humain de "l'Homme de Tafoughalt", estimé à environ 15.000 ans. Ce crâne représente non seulement un témoignage du passé, mais aussi la preuve matérielle de la plus ancienne opération chirurgicale réussie de l'histoire de l'humain.



Dans une déclaration à la MAP, Hassan Aouraghe, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences d'Oujda et responsable du musée, a expliqué que cet édifice scientifique est le fruit d'un long travail collectif, remontant à "plus de 20 ans de recherches sur le terrain", au cours desquels les équipes de recherche ont parcouru différents sites tels que Jerada, Tafoughalt, Zegzel et Figuig, recueillant les fragments de la mémoire de la région morceau par morceau, ou à travers des échanges avec des institutions étrangères.



Selon lui, la principale motivation de la création d'un musée du patrimoine à la Faculté des sciences d'Oujda réside dans la richesse de la région orientale, notamment en termes de patrimoine et de monuments historiques.



Il a souligné que les recherches sur le terrain ont révélé l'implantation de plusieurs civilisations dans la région à travers les âges, telles que les civilisations oldowayenne, acheuléenne, atérienne, ibéromaurusienne et néolithique, ce qui confirme l'importance de la région dans la succession des civilisations à travers les différentes époques.



M. Aouraghe a également fait savoir que le musée documente différentes périodes, de la première ère géologique, qui s'étend entre 540 et 250 millions d'années, jusqu'à l'ère moderne, et comprend des découvertes archéologiques, des fossiles et des restes d'ossements d'animaux et d'humains, en plus d'inscriptions rupestres datant d'environ 12.000 ans.



Il a, par ailleurs, révélé que des préparatifs sont en cours pour créer un musée régional qui met en avant le patrimoine naturel et archéologique de l'Oriental en dehors de la Faculté, et ce dans le but de valoriser ce patrimoine et d'en faire un moyen de développement, affirmant que ce musée sera ouvert aux habitants de la région et ses visiteurs.



Pour sa part, le professeur de géologie Hicham Amhamdi a fait remarquer que ce musée est une institution éducative complète qui combine les connaissances théoriques avec le volet pratique, ce qui consolide les connaissances et suscite la curiosité scientifique des étudiants.



Outre la fonction documentaire, le musée sert de plateforme pédagogique pour les étudiants chercheurs en archéologie, anthropologie et géologie, a-t-il poursuivi, notant, dans ce sens, que le musée offre un espace dynamique de formation et de recherche scientifique de terrain.



Le rôle du musée, a-t-il relevé, ne se limite pas à l'exposition classique d'objets archéologiques, mais il cherche également à s'inscrire dans la dynamique culturelle de la région en organisant des expositions temporaires, des rencontres scientifiques et des ateliers pour les étudiants et les personnes intéressées, contribuant ainsi à sensibiliser à l'archéologie et à inculquer une culture de la préservation du patrimoine aux jeunes.