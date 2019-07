Le Musée du cinéma de Ouarzazate, un temple au service de l'histoire du 7ème art

02/07/2019 A.A

En partant à la découverte du Musée du cinéma de Ouarzazate, tout visiteur a l'impression de voyager, dans le temps et l'espace, au coeur d'une multitude d'époques révolues, et d’être le témoin de la grandeur de civilisations anciennes qui ont influencé par leurs valeurs et oeuvres précieuses l'Histoire du monde. En effet, ce temple de renommée mondiale, amplement dédié au 7ème art, offre à apprécier et à découvrir au public, averti ou non, des chefs-d'oeuvre d'art, réalisés avec passion et grand professionnalisme, permettant ainsi aux curieux d'effectuer une immersion dans une mosaïque d'univers culturels aussi riches et diversifiés les uns que les autres. Enregistrant chaque année une affluence massive de la part de milliers de touristes parmi les nationaux et les étrangers, ce haut lieu de l'histoire cinématographique permet au public de découvrir de près des décors et des arrière-plans ayant servi à la réalisation de scènes de chefs-d'œuvre du cinéma mondial, à l'instar de "Abraham", "Jacob", "Joseph", "Moïse" et "Samson et Dalila". Situé en face de la célèbre et somptueuse Kasbah de Taourirt, le Musée du cinéma de Ouarzazate a aussi cette particularité de mettre en lumière plusieurs collections d'anciens habits, soigneusement confectionnés pour être utilisés dans le tournage de films de renommée planétaire, ayant marqué à jamais le répertoire cinématographique international. Cet espace de mémoire compte, en outre, de précieuses oeuvres d'art inédites, dont de vieux habits et des accessoires renvoyant à des époques révolues, ainsi que des machines et du matériel anciens utilisés dans le tournage et le montage des films, outre d'énormes édifices aménagés sous forme de lieux de culte. Alliant animation culturelle et touristique, d'une part, et mise en valeur de l'histoire du cinéma, de l'autre, ce haut lieu accueille une série d'événements et de manifestations culturels qui attirent les invités et visiteurs de la ville de Ouarzazate parmi les cinéastes et les personnalités de marque, désireux de découvrir l'autre facette de cette ville magique du Sud-est du Royaume. Erigé sur une superficie de deux hectares, ce Musée, construit en 1982 grâce notamment à la contribution d'architectes italiens, comprend une salle dédiée aux ateliers et une autre réservée aux projections et au tournage, ce qui en fait un espace privilégié pour la préservation de la mémoire cinématographique et la promotion de l'activité touristique dans la région. Outre le fait qu'il peut s'ériger en un immense studio de tournage, le Musée est aussi un endroit qui regorge d’imposants décors reproduisant certains aspects des grandes civilisations pharaonique, grecque, romaine et islamique. Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association du Musée du cinéma de Ouarzazate, Mohamed Laghdaf Cheikh Mae El Ainin, a indiqué que cet édifice a été construit, au départ, par un groupe d'architectes italiens, ajoutant qu'il a été inauguré en tant que Musée national du cinéma à Ouarzazate en 2017. Ce Musée fait partie d'une série d'autres structures muséales que les autorités de la province souhaitent réaliser afin de promouvoir l'activité touristique à Ouarzazate de manière à transformer cette cité d'une étape de transit en une destination touristique permanente, citant à titre d'exemple le Musée des oasis et le Musée du dinosaure. Il a également relevé que ce Musée, unique en son genre, joue un rôle central pour la promotion de l'activité culturelle et touristique dans la ville, notant qu'il se veut une ''mémoire vivante'' de la riche histoire du cinéma dans la province. En d'autres termes, ce Musée sert à la fois comme studio pour le tournage mais également comme espace d'animation culturelle et artistique, a-t-il dit. M. Mae El Ainin a, en outre, souligné que les agences de voyages ont inclus le Musée dans leurs programmes d'excursion et de sites à visiter dans la province de Ouarzazate, ce qui offre au touriste l'opportunité de s'informer des potentialités de la ville dans le domaine cinématographique et de prendre connaissance des grandes productions tournées dans la province. L'objectif étant, a-t-il expliqué, de créer une véritable dynamique touristique pérenne dans la région et d'inciter les touristes à découvrir les énormes potentialités naturelles et culturelles que recèle cette partie du territoire national. Il a, dans ce cadre, rappelé que près de 60.000 personnes de différentes nationalités visitent, chaque année, le Musée du cinéma de Ouarzazate, devenu célèbre grâce au tournage d'une série de films de grands producteurs américains, allemands, britanniques, espagnols et même marocains, faisant savoir qu'une délégation chinoise a visité récemment le musée en vue d'inciter les cinéastes du géant asiatique à venir tourner leurs films à Ouarzazate, perçue désormais comme "Hollywood de l'Afrique".