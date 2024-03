Le Musée d’histoire et de culture afro-américaines de Washington: Une immersion au cœur d’une épopée de lutte

16/03/2024

Situé au cœur de Washington, le Musée national Smithsonian d'histoire et de culture afro-américaines, un immense édifice ouvert au public depuis septembre 2016, est le seul musée aux Etats-Unis entièrement dédié à la documentation de la vie, de l'histoire et de la culture afro-américaines.



Qualifié de merveille architecturale, ce bâtiment à quatre niveaux, érigé sur le fameux National Mall offre à voir de nombreuses expositions interactives de l'histoire afro-américaine. Il aborde presque tous les aspects de cette expérience humaine qui couvre des aspects aussi riches que divers, à savoir les arts, l'esclavage, le mouvement des droits civiques, le sport et la culture.



Il est 10 heures du matin. Il fait beau à Washington DC malgré un temps légèrement nuageux qui n’a pas empêché les férus de l’histoire de se ruer sur le musée. Une foule d’Américains et de touristes, fait la queue et attend impatiemment pour franchir la ligne d’entrée de l’immense édifice. Croisée sur place, Emma Amber Rose, une noire américaine venue de Virginie, avec ses deux enfants, souligne l’importance de la lutte menée par ses ancêtres pour défendre les droits et la liberté de la communauté afro-américaine, se disant fière du combat de militants comme Malcolm X et Martin Luther King. «Mes amis avaient visité le musée et me l’ont recommandé. Il est primordial de découvrir la civilisation des Etats-Unis et l’histoire de ceux qui l’ont construite», lance fièrement Emma dans une déclaration à la MAP.



Les visiteurs accèdent par dizaines au bâtiment réparti en étages thématiques. D’abord le Carrefour des arts, une exposition qui détaille l'histoire de la musique afro-américaine, de l'arrivée des premiers Africains à nos jours. Du jazz au hip-hop, les musiciens afro-américains ont donné vie à de nouvelles formes artistiques ayant boosté les actions de lutte pour la liberté et l’égalité.



De Mickael Jackson à Oprah Winfrey, en passant par Aretha Franklin ou le grand Prince, des figures emblématiques qui retrouvent vie grâce à cette exposition qui jette la lumière sur leurs carrières, leurs vies et leurs créations.



On y trouve également des objets ayant appartenu à John Coltrane, Miles Davis, Louis Armstrong et Jimmy Hendrix dont une vidéo qui repasse sa mythique version de l’hymne national américain.

Des photos, vidéos, musiques, articles ou affaires personnelles de ces célébrités tels des costumes, des chaussures, des chapeaux ou encore des robes sont exposés pour relater une partie de la vie de célébrités afro-américaines.



L’exposition dresse aussi une multitude de portraits et met en évidence de nombreux objets d’antiquité comme la Cadillac rouge pétante de Chuck Berry, la veste de hippie de Jimi Hendrix ou le Borsalino de Michael Jackson.

Baptisée Esclavage et liberté, cette exposition regroupe des témoignages et des objets qui racontent l'histoire de ce qui fut sans doute un triste épisode de l’histoire américaine.



«Defending Freedom» et «A Changing America» sont des expositions qui mettent en lumière notamment la lutte pour les droits civiques, l'assassinat de Martin Luther King, Jr. et les mandats de Barack Obama. De l’esclavage à la reconstruction de l’ère de la ségrégation raciale à l’Amérique d’aujourd’hui, le musée retrace brillement l’affirmation de la communauté noire, du New Negro Movement du début du XXe siècle au Black Power incarné par Tommie Smith et John Carlos, le poing ganté de noir levé sur le podium des Jeux olympiques de Mexico en passant par le mouvement anti-raciste Black Lives Matter.



Côté sport, le musée rend hommage également aux sportifs afro-américains notamment les sœurs Williams, les athlètes Jesse Owens et Carl Lewis, le joueur de baseball Jackie Robinson, outre le basketteur Michael Jordan.



Parmi les 34.000 objets que le musée est parvenu à dénicher dans les greniers de particuliers figurent notamment le châle d’Harriet Tubman que lui avait offert la reine Victoria, des habits de Rosa Parks ou de Marian Anderson ou encore les chaussures «berlinoises» de Jesse Owens. En février dernier, le Musée national d’histoire et de culture afro-américaines a célébré le Mois de l’histoire des Noirs sous le thème "Les Afro-Américains et les arts". A cette occasion, l'accent a été mis sur l’art comme plateforme de justice sociale.



Selon son directeur, Kevin Young, il s'agit "d'explorer l'art en tant que plate-forme pour comprendre l'histoire, la lutte, la justice sociale et le triomphe".



Par Bouchra Naji (MAP)