Le Musée Yves Saint-Laurent de Marrakech organise la projection des films préférés du célèbre couturier français

26/12/2019 Libé

Le ciné-club du Musée Yves Saint-Laurent poursuit tout au long des mois de janvier, février et mars prochains, la programmation des films favoris du célèbre couturier français. Cette programmation montre les inspirations, les passions et les émotions, qui ont accompagné Yves Saint-Laurent toute sa vie, indique un communiqué du musée. Les grands classiques du cinéma du 20è siècle (d’Hitchcock, de Buñuel à Kubrick) sont ainsi mis à l’honneur. Ainsi, les cinéphiles auront rendez-vous en janvier prochain avec "Dangerous Liaisons" (les liaisons dangereuses) avec John Malkovich et Glenn Close, "French Cancan" du réalisateur français Jean Renoir et "le Messager" avec Jean Gabin et Gaby Morlay et "Barry Lyndon" du célèbre réalisateur américain Stanley Kubrick. En février prochain, le musée Yves Saint-Laurent a programmé "The red Shoes" (les chaussons rouges) alors qu’en mars, deux films seront projetés. Il s’agit du "Journal d’une femme de chambre" du réalisateur espagnol naturalisé mexicain, Luis Buñuel et "The Dead" (gens de Dublin) du réalisateur américain John Huston. Le cinéma marocain est aussi à l’honneur au musée. Une sélection de films au réalisme implacable qui explore l’esthétique, l’histoire de la société marocaine ainsi que les asymétries culturelles et politiques du pays, seront programmés. L’éthique est au cœur du sujet, celui d’un cinéma marocain qui questionne à la fois la liberté, la modernité et la tradition.

Les cinéphiles pourront ainsi voir ou revoir des films tels que "Traces" de Hamid Benani, "le facteur" de Hakim Noury, "le mirage" d’Ahmed Bouanani, "ô les jours" d’Ahmed El Maânouni, "le coiffeur du quartier des pauvres" de Mohamed Reggab, "Badis" de Mohamed Abderrahmane Tazi et "Une porte sur le ciel" de Farida Benlyazid. Selon la même source, des débats et échanges avec le public accompagneront les différentes projections en présence des réalisateurs ou des membres des équipes de tournage.