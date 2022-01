Le Musée Bab El Oqla de Tétouan rouvre ses portes

30/01/2022

La Fondation nationale des musées (FNM) a ouvert, vendredi, le Musée Bab El Oqla de Tétouan, onzième musée qui vient enrichir l'offre muséale du Royaume, après plusieurs mois de travaux de rénovation.



Situé à l’est de l’ancienne médina, le Musée Bab El Oqla, dont le nom est dérivé d’une des sept portes historiques de Tétouan, est un espace de rencontres et d’échanges, une ouverture à la découverte de la richesse historique et culturelle de la ville de Tétouan, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et qui se situe au carrefour de nombreuses confluences.



S’exprimant lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée en présence du gouverneur de la province de Tétouan, Younes Tazi, et de plusieurs responsables locaux et de personnalités du monde de la culture, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que ce musée reflète la grande histoire de la ville de Tétouan, précisant que "nous ne pouvons qu’être fiers de ce musée et de son rôle dans la préservation de la mémoire commune, pour un avenir meilleur".



Le ministre a ainsi salué le rôle "sérieux et important" de la société civile de Tétouan dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel de la ville, rôle dont on devrait s'inspirer pour les autres anciennes médinas du Royaume, affirmant que le ministère oeuvrera à renforcer les partenariats avec la FNM et la société civile de Tétouan pour valoriser davantage ce patrimoine.



Conformément aux Hautes Instructions Royales et en coopération avec la FNM, le ministère accordera une importance particulière à ces structures, puisqu'elles constituent une mémoire commune pour l’ensemble des Marocains, a relevé M. Bensaid, appelant à la nécessité de doter les institutions oeuvrant dans le domaine du patrimoine des moyens matériels et humains nécessaires, et d’oeuvrer de concert afin de passer de la notion de culture à celle d'industrie culturelle.



Plusieurs villes dans le monde ont une économie locale basée sur la culture et le tourisme culturel, a-t-il fait savoir, notant que la ville de Tétouan jouit de potentialités pouvant être investies pour la mise en place d'une économie culturelle qui peut créer des opportunités d'emploi.



Pour sa part, le président de la FNM, Mehdi Qotbi, a estimé que ce “musée magnifique n'enrichit pas uniquement la ville de Tétouan, mais le Maroc dans sa totalité”. “Si la Fondation a décidé de doter chaque ville d’un musée, sachez que chaque ville aura un musée”, a-t-il affirmé, expliquant que la FNM oeuvre pour ce faire, main dans la main, avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication.