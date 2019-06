Le Mpay Forum, un observatoire de veille en Mobile payment, Mobile banking et Fintech

15/06/2019

Le Mpay Forum constitue un observatoire de veille en Mobile payment, Mobile banking et Fintech, qui reste à l'écoute des meilleures pratiques mondiales innovantes, a indiqué à Casablanca la présidente de l'APEBI, Saloua Karkri-Belkeziz.

Intervenant lors du 3ème Mpay Forum Africa tenu récemment sous le thème "Le futur du paiement sera-t-il mobile ?", Mme. Karkri-Belkeziz a indiqué que ce forum se veut une belle initiative à même de permettre, outre la production de valeur ajoutée scientifique "Made in Africa", de "networker" et de s'enquérir des avancées du continent sur divers aspects liés au digital.

"Aujourd'hui, dans une Afrique regorgeant de potentialités, le service banque Mobile ne cesse de se développer", a-t-elle relevé, notant que cette évolution qui est "toute timide au Maghreb est plus soutenue, par ailleurs, notamment au sein de la CEDEAO avec des chiffres édifiants, soit 104,5 millions de comptes de mobile money en 2017 avec une évolution à deux chiffres d'année en année".

Pour sa part, rapporte la MAP, le directeur de la publication de CIO MAG, Mohamadou Diallo, a souligné que ce forum est l'occasion de se pencher sur les mesures incitatives tendant à encourager le développement des usages du paiement mobile et de réfléchir sur les éventualités, de réduire le recours au cash et de favoriser l'inclusion financière.

Il a également fait remarquer que "les entreprises -petites comme grandes-, les consommateurs et l'administration voient arriver la révolution mobile à une grande vitesse". Pour y faire face, a poursuivi M. Diallo, ces opérateurs "doivent s'y préparer rapidement en adoptant une stratégie et des mécanismes pour éviter de subir les conséquences".

Dans le même sillage, le fondateur de HPS, Mohammed Horani, a fait observer que des solutions et des produits vont être offerts par les banques et les établissements de paiement en vue de booster le paiement mobile au Maroc. "Actuellement, HPS a le statut d'un établissement de paiement", a-t-il fait savoir, notant qu'il y a aussi "ce qu’on appelle les établissements de paiement régis par des règles beaucoup moins exigeantes par rapport aux banques et qui peuvent contribuer et être actifs dans le domaine du paiement mobile".

La 3ème édition du Mpay Forum a été organisée par le CIOMag et la Fédération marocaine des technologies de l’information, des télécommunications et de l’offshoring (APEBI) en partenariat avec l'Agence du développement du digital (ADD).