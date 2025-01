Le Mondial 2030, une opportunité pour renfoncer la coopération entrepreneuriale maroco-portugaise

Rafael Alves Rocha, directeur général de la Confédération portugaise des entreprises

25/01/2025

La Coupe du monde 2030, véritable événement transformateur, constitue une opportunité de renforcer les partenariats stratégiques entre les entreprises marocaines et portugaises, dans le cadre du partenariat euro-africain, a affirmé, jeudi à Rabat, le directeur général de la Confédération portugaise des entreprises (CIP), Rafael Alves Rocha.



Cet événement de grande envergure offre également une opportunité de promouvoir les liens bilatéraux entre les deux pays dans divers secteurs dans un contexte marqué par des défis mondiaux de libre-échange, a indiqué M. Rocha lors de l'ouverture de la rencontre économique Maroc-Portugal, placée sous le thème "Portugal-Maroc : Bâtir l'avenir en partenariat".



Il s'agit, en outre, d'une occasion pour les deux nations de mettre en avant leurs compétences organisationnelles et logistiques, a-t-il poursuivi, notant que la réussite de cette 24e édition dépendra de leur capacité à coordonner efficacement tous les aspects de l'événement.



Pour sa part, le co-président du Conseil économique Maroc-Portugal, Karim Amor, a souligné qu'il existe des complémentarités entre les deux pays, particulièrement dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, et des infrastructures. Dans ce sillage, il a mis en exergue la dynamique de collaborations entre les entreprises des deux pays, avec une représentativité de plus de 200 entreprises portugaises sur le territoire marocain.