Le Mexique reprend ses importations de phosphates marocains

07/09/2021

La société mexicaine Enovos a repris l'importation du phosphate extrait du Sahara marocain. En effet, des médias mexicains ont rapporté que cette société "a reçu, en ce début de semaine une nouvelle cargaison de roches phosphatées dans ses installations situées au port maritime de Pajaritos ". Les 4 et 28 août, des pétroliers en provenance de Laâyoune, transportant respectivement 33.000 et 55.000 tonnes de phosphates ont accosté dans ce port mexicain. Un autre navire devrait faire de même" au cours des deux prochaines semaines". Il est à noter que les Etats-Unis ont repris les importations de phosphates du Sahara marocain. Le navire américain "Amis Ice", avec à son bord une cargaison de brut, a quitté le port de Laâyoune fin juillet pour la Virginie. La reprise de l'exportation de milliers de tonnes de roches phosphatées vers le Mexique s'est accompagnée d'une percée politique et d’un réchauffement des relations entre les deux pays. Dans ce cadre, une unité de parachutistes des Forces Armées Royales participera au défilé militaire qui sera organisé le 18 de ce mois à Mexico à l'occasion de la fête de l'indépendance du Mexique.