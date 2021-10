Le Masi progresse de 6,27% au troisième trimestre

03/10/2021

La Bourse de Casablanca a clôturé le troisième trimestre de l'année 2021 en forte hausse, son principal indice, le Masi, prenant 6,27% à 13.186,83 points.



Au terme de cette période, le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides cotées à la place casablancaise, a gagné 6,41% à 1.081,33 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s'est adjugé 6,27% à 10.723,19 points. Les performances YTD (Year To Date) de ces trois baromètres se trouvent ainsi placées à 16,83%, 16,93% et 16,68%, rapporte la MAP.



Quant aux indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 7,42% à 12.540,72 points, portant ses gains depuis le début de l'année à 22,64%, et le FTSE Morocco All-Liquid s'est apprécié de 6,27% à 11.253,19 points (+15,49% en YTD).



L'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a emprunté la même trajectoire positive, cumulant, ainsi, 990,52 points en hausse de 6,57%. Au terme du trimestre juillet septembre, 16 secteurs des 24 représentés à la cote ont affiché une bonne mine.



La "Sylviculture et papier" (+66,50%) a signé la plus forte hausse, suivi d'"Industrie pharmaceutique" (+31,42%), "Équipements électroniques et électriques" (31,21%), "Services du transport" (+13,2%) et "Pétrole et gaz" (+12%). A la baisse, le secteur "Services aux collectivités" a chuté de 16,71%, celui des "Loisirs et hôtels" a baissé de 11,44% et "Transport" de 2,54%. A fin septembre 2021, la capitalisation boursière s'est chiffrée à près de 677,26milliards de dirhams(MMDH).



Le volume global du trimestre s'est élevé, quant à lui, à plus de 16,05 MMDH, dont 7,83 MMDH réalisés sur le marché central actions et 6,31 MMDH sur le marché de blocs (actions). Avec un volume transactionnel de plus de 939,28 millions de dirhams (MDH), Attijariwafa Bank a été l'instrument le plus actif au T3-2021 s'accaparant 11,99% des échanges, suivi d'Itissalat Al-Maghrib avec 793,41 MDH (10,13%) et Ciments du Maroc qui a drainé 606,71 MDH (7,15%).



S'agissant des plus fortes hausses de la période, Fenie Brossette s'est hissée de 73,72%, Med Paper a avancé de 66,5% et Disway a gagné 34,91%. A l'inverse, SMI a abandonné 23,42%, Lydec a reculé de 16,71% et Dari Couspate a cédé 12,34%