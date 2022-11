Le Marocain Nasr Eddine Maatougui remporte la 2ème étape

10ème édition du Challenge international de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de cyclisme

12/11/2022

Le cycliste marocain Nasr Eddine Maatougui a remporté la 2ème étape de la 10ème édition du Challenge international de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de cyclisme, disputée jeudi entre Guelmim et Sidi Ifni sur un parcours de 121,5 km.



Nasr Eddine Maatougui s'est adjugé le Trophée de l’anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, après sa victoire lors de cette étape en 02h 50 min 58 sec, devant ses compatriotes Adil El Arbaoui et Achraf Ed-Doghmy.



La première étape, disputée mardi entre Guelmim et Tan Tan sur un parcours de 125,5 km, a vu également trois cyclistes marocains occuper les trois marches du podium, à savoir Achraf Ed-Doghmy, Oussama Khafi et Hassan Saber.



Les participants à cette édition, organisée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, se disputent trois trophées en trois étapes du Challenge, inscrit au calendrier de l'Union cycliste internationale (UCI) depuis sa première édition en 2010, à savoir le Trophée du Prince Héritier (1ère étape), le Trophée de l’anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan (2è étape) et le Trophée de la Maison Royale (3è étape).

La troisième et dernière étape, devait relier, vendredi, Guelmim à Sidi Ifni en passant par Tiznit (130,5 km).



Le Challenge international de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan constitue une vitrine qui valorise les atouts touristiques du pays ainsi que ses richesses culturelles, d’autant plus qu’il confirme une fois de plus que le Royaume du Maroc est un véritable havre de paix et une terre d’hospitalité, de dialogue, de tolérance et de coexistence.



Cette 10ème édition connaît la participation de coureurs-cyclistes représentant, outre le Maroc, représenté par les trois sélections nationales (l'équipe première, l'équipe olympique et l’équipe régionale), les sélections nationales des Emirats Arabes Unis, du Sultanat d’Oman et de Mauritanie, ainsi que des équipes continentales d’Allemagne, des Pays-Bas, de Slovaquie, des Emirats Arabes Unis et du Maroc (Sidi Ali Unlock).