Le Marocain Flomine, tête d’affiche d' un court-métrage réalisé par Spotify

05/06/2022

Le producteur et DJ marocain Flomine figure en tête d'affiche du nouveau court-métrage "Music That Moves" produit par Spotify. Ainsi, "Spotify met à l'honneur l'Amapiano, un genre musical qui ne cesse de prendre de l'ampleur au Maroc, mais aussi dans toute l'Europe, en Afrique du Nord, en Asie de l'Est et bien au-delà", indique un communiqué de Spotify.



"Musique chaude originaire d'Afrique du Sud, l'Amapiano fusionne à présent avec la musique gnawa marocaine afin de créer un nouveau conglomérat artistique basé sur l'échange des cultures", ajoute la même source.



L'ingénieur du son et DJ marocain, Flomine, qui fait partie des artistes les plus en vogue sur Spotify a déclaré: «Lorsque vous mélangez l'Amapiano avec la musique traditionnelle marocaine (gnawa), cela permet tout de suite d’obtenir une connexion incroyable entre les deux genres et les deux cultures".



"L'Amapiano possède cette vibration spirituelle et cette énergie particulière qui rassemble les gens", a ajouté Flomine, notant qu'"au Maroc mais aussi ailleurs, les mélomanes deviennent de plus en plus friands des mélanges musicaux entre le style sud-africain et le style marocain".



L’Amapiano est une musique hybride qui conjugue house, jazz et lounge. Cette musique, qui sert de trame au nouveau court-métrage réalisé par Spotify et intitulé "Music That Moves" de Spotify, occupe plus que jamais le devant de la scène.



Les écoutes d'Amapiano au Maroc ont augmenté de 1486% au cours des deux dernières années sur Spotify, et ce grâce à l'énorme succès de titres tels qu‘Ameno Amapiano Remix de Goya Menor et Nektunez, ainsi que du titre Ghorba de Flomine, fait remarquer Spotify.



L’Amapiano a commencé à émerger commercialement en Afrique du Sud en 2019, puis il s’est rapidement propagé dans d’autres pays tels que le Japon, la France et le Maroc. Spotify s'est entretenu avec plusieurs artistes sud-africains célèbres d'amapiano.



Parmi les artistes interviewés par Spotify, on retrouve DBN Gogo (présent sur la playlist Radar Africa de Spotify) et Kamo Mphela.