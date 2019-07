Le Maroc vainqueur du 7ème championnat arabe d'athlétisme cadets et cadettes

11/07/2019

L'équipe marocaine d'athlétisme a été sacrée vainqueur du septième championnat arabe d'athlétisme cadets et cadettes (U16 et U17), disputé du 4 au 7 juillet courant au stade d'athlétisme de Radès, dans la banlieue de Tunis, avec un total de 23 médailles.

Le Maroc a remporté la première place, pour la troisième fois consécutive, après avoir remporté 10 médailles d'or, 8 d’argent et 5 de bronze, devant l’Egypte qui a obtenu 17 médailles (9 médailles d’or, 4 d’argent et 4 de bronze) et l’Algérie avec 24 médailles (8 or, 8 argent et 8 bronze).

L'équipe marocaine d'athlétisme cadets et cadettes a participé au 7ème championnat arabe avec 18 athlètes dans diverses disciplines. Les athlètes marocains ont occupé la première place lors des deux derniers championnats, tandis que la Tunisie s'est classée deuxième.

Lors du premier jour du tournoi, les athlètes marocains ont remporté 7 médailles (2 or, 2 argent et 3 bronze) et 12 médailles le deuxième jour (4 or, 4 argent et 4 bronze).

Ont participé à cette édition environ 700 athlètes de 14 pays arabes : Maroc, Tunisie, Arabie Saoudite, Liban, Oman, Koweït, Egypte, Qatar, Algérie, Yémen, Somalie, Irak, Libye et Emirats Arabes Unis.

La Tunisie, pays hôte, s'est classée quatrième avec un total de 21 médailles (4 or, 9 argent et 8 bronze).

Ce septième championnat arabe a constitué une occasion pour préparer les athlètes arabes au Championnat du monde de la jeunesse, prévu en 2020 au Kenya.