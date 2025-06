Le Maroc, une porte d’entrée sûre aux marchés d'Afrique et du Moyen-Orient

Forum économique et social de la Méditerranée

18/06/2025

Le Maroc s’affirme, grâce à la solidité de ses fondamentaux économiques, comme un pôle d’attractivité majeur pour les investisseurs souhaitant accéder aux marchés d'Afrique et du Moyen-Orient, ont affirmé, mardi à Malaga, les participants à une table ronde, organisée dans le cadre du Forum économique et social de la Méditerranée (les 17 et 18 juin).



Les participants à cette rencontre, intitulée "Espagne-Maroc : une alliance stratégique", ont été unanimes à souligner l’importance de renforcer les relations économiques entre Rabat et Madrid, dans la perspective d’établir une coopération exemplaire dans l’espace méditerranéen.



Les relations maroco-espagnoles, ont-ils affirmé, pourraient servir de modèle pour une intégration économique plus étroite entre les rives nord et sud de la Méditerranée, ont-ils insisté, notant que le Maroc se positionne comme un acteur incontournable et point d’ancrage fiable pour les investisseurs qui ambitionnent de développer leurs activités en Afrique et au Moyen-Orient.



A cette occasion, Said Ibrahimi, Directeur général de Casablanca Finance City, a mis en relief les nombreux atouts qui font du Royaume une destination de choix pour les investisseurs européens, en particulier espagnols, rapporte la MAP.



La position géographique du Maroc au carrefour des continents, sa stabilité politique, sa résilience macroéconomique, ainsi que ses infrastructures de pointe à l’instar du port Tanger-Med, constituent des facteurs déterminants de l'attractivité du Royaume, a-t-il expliqué.



"Le Maroc représente une véritable porte d’entrée vers les marchés d’Afrique et du Moyen-Orient et offre aux investisseurs une base solide pour se développer sur des espaces en pleine croissance", a-t-il soutenu, appelant les entreprises espagnoles à saisir cette opportunité stratégique.



Plus de mille entreprises espagnoles sont implantées au Maroc



De son côté, Moncef Belkhayat, entrepreneur et ancien ministre, a rappelé que plus de mille entreprises espagnoles sont actuellement implantées au Maroc, notant que l’organisation conjointe de la Coupe du monde de football en 2030, que le Maroc accueillera avec l’Espagne et le Portugal offre de larges perspectives de développement à saisir par les investisseurs marocains et étrangers.



"Le Maroc se trouve à un tournant historique. L’accueil d’un événement de cette envergure accélérera sa transformation économique et renforcera son rayonnement international", a-t-il déclaré, assurant que les conditions sont désormais réunies pour une montée en puissance de l’investissement étranger dans le Royaume.



Le Forum économique et social de la Méditerranée, placé sous le thème "La Méditerranée, une mer de connexion", a réuni des décideurs politiques, des chefs d’entreprise et des acteurs institutionnels de haut niveau. Il se veut un espace de réflexion stratégique sur l’avenir commun des pays riverains de la Méditerranée. En plaçant au cœur des échanges la coopération régionale et les synergies économiques, il ambitionne de jeter les bases d’un partenariat durable, fondé sur des intérêts mutuellement bénéfiques.



Lors de la première journée de ce forum, les participants ont mené la réflexion sur la coopération économique Nord-Sud, l’intégration des marchés méditerranéens, le rôle des entrepreneurs et des jeunes dans la transformation des sociétés, et les enjeux de durabilité et d’innovation dans le bassin méditerranéen.