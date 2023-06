Le Maroc, une porte d'entrée "majeure" pour le commerce mondial

17/06/2023

Le Maroc est une porte d'entrée majeure pour le commerce mondial, a déclaré Erik Schatzker, directeur éditorial de "Bloomberg New Economy", responsable de la prestigieuse conférence éponyme organisée les 13 et 14 juin à Marrakech.



"Le Maroc est une porte d'entrée majeure pour le commerce mondial et un leader en matière d'action climatique", a affirmé M. Schatzker dans un entretien accordé à la MAP à la clôture du "Gateway Africa" qui a tenu sa première édition continentale au Maroc.



Sur le plan continental, M. Schatzker a qualifié l’avenir de l'Afrique de "prometteur" en dépit de nombreuses forces qui transforment nos économies, nos sociétés et le monde, notamment le changement climatique, la technologie, la démographie et la géopolitique. Et d’ajouter que les questions de durabilité et de résilience sont aujourd’hui essentielles pour l'avenir de chaque pays.



Intervenant en visioconférence, mardi, à l'ouverture des travaux de cette Conférence qui a réuni 200 leaders mondiaux, le patron de Bloomberg avait exprimé sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la tenue de cet événement au Maroc, avant de souligner le leadership régional du Royaume grâce à la Vision éclairée du Souverain.



Michael Bloomberg avait également relevé le rôle de moteur régional du Maroc qui fait du pays le choix idéal d'accueillir l’événement “Bloomberg New Economy Gateway Africa”, et mis en avant la position centrale du Royaume dans la résolution des défis mondiaux actuels, notamment la crise climatique.