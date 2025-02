Le Maroc, "un pays qui respire le football", titre une publication argentine

Le Maroc, qui se prépare à accueillir la Coupe du monde 2030, est un "pays qui respire le football", écrit le premier quotidien sportif d’Argentine "Olé".



Dans un article signé par son envoyé au Maroc Maxi Friggieri, "Olé" décrit l’ambiance footballistique qui enveloppe les rues de Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger et toutes les villes du Royaume.



L’auteur de l’article ajoute que "Olé a pu se promener entre les mosquées, les stades en construction, la médina, les côtes atlantique et méditerranéenne, les monuments et de nombreux terrains de football. Là-bas, comme ici (en Argentine), le ballon rond est dans l'air: où que l'on regarde, on en trouve un, que ce soit sur une place, sur la plage, sur un terrain de football à cinq ou dans l'incroyable centre d'entraînement de haut niveau". "Le Maroc rêve grand et se prépare à écrire l’histoire", s’émerveille la publication.



Rappelant le déroulé prévu pour la Coupe du monde 2030, qui débutera avec le trio Argentine-Uruguay-Paraguay, et se poursuivra avec le trio Espagne-Maroc-Portugal, le journal ajoute que parmi ces six pays, "le Maroc est justement un exemple de cette conjonction de coutumes : c’est une terre où convergent l’histoire arabe, africaine et aussi occidentale".



"Olé" donne ensuite un aperçu sur le système politique au Maroc et sur l’approche de SM le Roi Mohammed VI, dont "la vision de croissance du pays va de pair avec l’évolution du sport, avec le football comme étendard".



Il reproduit ensuite des propos du président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, qui "a clairement exprimé l'ambition des Lions de l'Atlas : +Nous pouvons être champions en 2026+, a-t-il déclaré, sans attendre 2030".



Au Mondial du Qatar 2022, rappelle la publication argentine, "le Maroc avait marqué l’histoire. Ses joueurs ont brisé la +barrière psychologique+ - comme le dit Fouzi Lekjaa - de simplement aller concourir et ont atteint les demi-finales", ajoutant que "les Argentins et les Marocains ont été les deux groupes de supporters les plus importants lors de la dernière Coupe du monde" au Qatar.



"Olé" s’est aussi intéressé à "la connexion" entre le Maroc et l’Argentine, soulignant que les deux pays sont "d'une certaine manière liés en termes de football", rappelant les rencontres ayant opposé les deux sélections.



La publication rappelle aussi que "Diego (Maradona) avait joué un match pour la paix en 2015 à Marrakech et un autre de charité à Laâyoune en 2016. Messi a également visité le pays (…) et il est également parti en vacances à Marrakech avec sa famille en 2023".



"Olé" se penche ensuite sur les préparatifs en cours pour la Coupe d'Afrique des nations fin 2025 et début 2026, ainsi que pour la Coupe du monde 2030, relatant ses observations lors de visites dans les stades en construction : Tanger, Hassan II et Prince Moulay Abdellah.



"Ce média, écrit Maxi Friggieri, a pu constater de visu la construction des stades, certains réaménagés pour la Coupe d'Afrique des nations et d'autres de toutes pièces pour la Coupe du m2030. Le Grand Stade Hassan II est la grande nouveauté du Maroc. Ce sera le plus grand du monde, avec une capacité de 115.000 personnes, et c'est le pari pour accueillir la finale de la Coupe du monde".



"En parcourant le pays, on peut aussi voir des machines qui améliorent les autoroutes, la construction du plus grand hôpital d'Afrique, mais aussi des hôtels, des universités (….)", poursuit le quotidien sportif, soulignant le rôle de l'Académie Mohammed VI de football qui est "un centre de formation de haut niveau (qui) dispose de 11 terrains, de 5 hôtels, d'un centre d'entraînement pour les joueurs et les arbitres, d'une clinique, de spécialistes en rééducation, du siège de la FIFA en Afrique et même d'un musée".



Et la publication argentine de conclure que "le Maroc est un pays de tradition et d’innovation (…) les Lions de l’Atlas ne perdent pas la culture de leur jeu. Ils l'améliorent avec des joueurs issus des principaux championnats. Ils ne sont pas satisfaits de ce qu’ils ont fait lors de la dernière Coupe du monde et veulent aller plus loin".