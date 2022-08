Le Maroc, un pays pionnier en matière d'énergies alternatives en Afrique du Nord

31/08/2022

Le Maroc est considéré comme un pays "pionnier" dans le domaine des énergies alternatives en Afrique du Nord, écrit le quotidien allemand "Taz" dans son édition du week-end. Avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, le gouvernement allemand, à l'instar d'autres pays européens, dont la France et l'Italie, se sont lancés dans la recherche de nouveaux partenariats énergétiques en Afrique du Nord, souligne le quotidien, faisant observer que le Royaume est perçu comme un "pionnier" dans le domaine des énergies alternatives dans sa région. La publication fait également observer que la visite de la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock au Maroc, jeudi dernier, avait pour objectif d'améliorer les relations bilatérales, notant que le moment de cette visite "montre à quel point les partenariats avec l'Afrique du Nord sont importants pour les pays de l'Union européenne". Et de poursuivre que la ministre allemande avait reçu un accueil prometteur de la part de son homologue marocain, Nasser Bourita qui a promis de relancer la relation bilatérale. Pour rappel, dans leur Déclaration conjointe adoptée, jeudi dernier, à l'issue des entretiens entre les deux responsables, le Maroc et l'Allemagne ont réaffirmé leur volonté partagée de renforcer le dialogue, les relations politiques, économiques, culturelles et interpersonnelles, de promouvoir la démocratie, l'Etat de droit et la bonne gouvernance, de développer le commerce et les investissements et de coopérer en matière de politique climatique, de politique de biodiversité ainsi que des solutions énergétiques vertes.