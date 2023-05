Le Maroc, un partenaire stratégique pour Israël dans le domaine agricole

06/05/2023

Le ministre israélien de l'Economie et de l'Industrie, Nir Barkat, a affirmé, mercredi à Meknès, que le Maroc est un partenaire stratégique pour Israël dans le domaine agricole.



"Le Royaume, au vu de sa position géographique stratégique, constitue un marché agricole important avec qui Israël pourrait collaborer avec succès", a souligné M. Barkat qui s'exprimait lors d'une conférence tenue sous le thème "Faire face aux défis mondiaux en matière d’alimentation et d’agriculture grâce à l’innovation israélienne", organisée en marge de la 15ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM).



La sécurité alimentaire ainsi que l’agriculture, a-t-il soutenu, constituent les mêmes défis majeurs aussi bien pour l’Etat d’Israël que pour le Royaume du Maroc, exprimant dans ce sens son optimisme quant aux relations à développer dans l’avenir entre les deux pays dans différents secteurs, rapporte la MAP.



Il a, en outre, mis en avant le nombre important d’entrepreneurs de son pays désireux d’investir au Maroc, estimant que cela ne pourrait qu’être en faveur de la promotion des relations entre les deux parties.



De son côté, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Maroc-Israël (CCIMI), Joseph Lévy a réitéré la volonté de son pays de collaborer avec le Maroc en tant que carrefour entre les continents africain et européen, faisant aussi remarquer le rôle crucial du secteur agricole dans l’économie marocaine.



M. Lévy a, dans ce sens, souligné que les relations entre le Royaume du Maroc et l’Etat d’Israël ont connu au cours des dernières années une forte impulsion stimulée par la volonté des deux pays de rehausser le niveau de coopération dans de nombreux domaines, notamment économique, culturel et scientifique.



Il a également cité l’importance des exportations marocaines vers Israël qui se sont accrues d’à peu près 75% durant les deux dernières années, notant que la participation de son pays à ce Salon, en tant qu’expert mondial en matière de technologies agricoles, confirme la volonté des entreprises des deux parties de collaborer afin de répondre au défi majeur de la sécurité alimentaire.



M. Lévy a, par ailleurs, relevé que cette conférence constitue une occasion pour mettre en exergue plusieurs phénomènes qui s’aggravent de plus en plus, expliquant que "les changements climatiques qui se font déjà ressentir nous obligent à repenser notre façon de gérer nos ressources".



Il est donc essentiel d’adopter en urgence des pratiques responsables, a-t-il dit, faisant remarquer qu'Israël est considérée comme leader dans les domaines de l’agri-tech, de la food-tech, les techniques d’irrigation qui permettent d’économiser l’eau, ainsi que le développement des semences.



Cette rencontre, initiée par le bureau de liaison d'Israël au Maroc en collaboration avec le ministère israélien de l’Agriculture, s’est tenue en présence du chef de mission au bureau de liaison d'Israël à Rabat, Shai Cohen.