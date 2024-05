Le Maroc, un leader mondial dans la lutte contre le changement climatique

21/05/2024

Le Maroc est un leader mondial en matière de lutte contre le changement climatique, a affirmé, lundi à Benguérir, l'administratrice de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Samantha Power.



Le Royaume a franchi des pas importants vers la réalisation de son objectif de réduction de 45,5% des émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon 2030, a expliqué Mme Power, en marge de la cérémonie de signature d’un protocole d'accord entre l'USAID, l'organisation "GiveDirectly" et l'Université Mohammed VI Polytechnique, avec le soutien de l’OCP, pour le lancement du Programme de résilience des coopératives, une nouvelle initiative visant à supporter les efforts d’adaptation pour faire face aux impacts de la crise climatique au Maroc.



Mme Power a également fait part de la détermination de l’USAID, au nom du peuple et du gouvernement américains, à soutenir les efforts du Maroc face aux défis liés au climat et au développement, mettant l’accent sur le rôle et la contribution des femmes et des jeunes pour mener à bien ces efforts du Royaume qui œuvre à renforcer davantage ce leadership, non seulement en réduisant les émission de GES, mais aussi en apportant l’aide aux communautés pour relever les défis liés au changement climatique.



Pour sa part, la vice-présidente des partenariats de GiveDirectly, Yolande Wright, s’est félicitée de ce leadership du Royaume et des réalisations accomplies dans ce sens, notamment dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), tout en saluant cet engagement en faveur de l’autonomisation économique des femmes.



Elle a également mis en relief la vision clairvoyante du Royaume en veillant à intégrer cette dimension du changement climatique dans toutes les activités et politiques gouvernementales, allant de l'investissement dans les énergies renouvelables et du renforcement des infrastructures au soutien des coopératives et du secteur privé pour renforcer leurs capacités d'adaptation.



De son côté, le président de l'UM6P, Hicham Habti, a indiqué que l'Université est déterminée à relever le défi pour assurer le succès des initiatives visant à atténuer les effets du changement climatique, notamment sur la vie quotidienne des citoyens.



L’UM6P contribuera, à travers son expérience dans l'économie sociale et solidaire, notamment dans les domaines du diagnostic, de la formation, de l'orientation individuelle et de l’accompagnement technique, en œuvrant à apporter aux participants l’assistance nécessaire pour l'acquisition des différentes compétences liées à la gouvernance, à la gestion financière et aux techniques agricoles modernes et respectueuses de l’environnement.



Le Programme de résilience des coopératives fournira des formations, du coaching et des financements climatiques aux coopératives et aux entrepreneurs vulnérables, principalement dans les zones rurales, renforçant ainsi leur capacité à s'adapter au changement climatique, à développer leurs activités économiques et à construire une résilience face aux chocs climatiques et à la rareté de l'eau.



Il constitue le premier volet du nouveau portefeuille climatique de l'USAID/Maroc et inclut des financements de l'USAID, de l'UM6P et de GiveDirectly.



Ce programme, qui sera mené en étroite collaboration avec l'Initiative nationale pour le développement humain, fournira des dons en cash allant de 3.000 à 9.000 dollars de financement climatique à plus de 1.000 coopératives et entrepreneurs, pour appuyer leurs investissements dans des équipements, des matières premières et des techniques et processus améliorés qui catalysent un développement économique durable et une résilience face aux impacts climatiques.