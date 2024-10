Le Maroc, un leader engagé pour la paix, la sécurité et la stabilité du continent

Mohamed El-Amine Souef, représentant spécial du président de la Commission de l’Union africaine pour la Somalie

28/10/2024

Le Maroc est un leader durablement engagé pour la paix, la sécurité et la stabilité du continent africain, a souligné, vendredi à Abidjan, Mohamed El-Amine Souef, représentant spécial du président de la Commission de l’Union africaine (CUA) pour la Somalie.



"Je salue le leadership du Maroc et son engagement pour la paix, la stabilité et la sécurité du continent africain, et ce avant même les indépendances de plusieurs pays africains", a déclaré dans un entretien à la MAP, M. El-Amine Souef, également chef de la mission de transition de l’Union africaine en Somalie, en marge de sa participation à la 15ème Retraite de haut niveau de l’UA pour la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique.



"Le Maroc a été et demeure pionnier pour ces questions partout au niveau du continent", s’est-il félicité, notant que le Royaume est au-devant pour aider les pays africains à mener un dialogue, et à renforcer les processus de cohésion sociale, que ce soit à travers les outils diplomatiques ou encore de développement.



Pour M. Mohamed El-Amine Souef, "on ne peut pas parler de paix et de sécurité, s’il n’y a pas de développement, et le Maroc à travers différents organes, notamment l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), fournit au continent africain beaucoup d’instruments pour pérenniser la paix, la sécurité, et la stabilité et promouvoir le développement socio-économique escompté". Dans ce sillage, il s’est félicité de constater que nombre de cadres africains ont reçu leurs formations dans différents domaines au sein d’instituts et universités au Maroc, estimant que l’investissement dans les ressources humaines est beaucoup plus important.



"Au-delà, le Maroc déploie un effort colossal au service du développement et de la prospérité du continent comme en témoignent les investissements engagés dans nombre de pays africains, à l’instar de la Côte d’Ivoire", a-t-il rappelé, notant que ces investissements et la présence du secteur privé marocain dans nombre de pays africains sont illustratifs de cet engagement du Royaume, sous la conduite éclairée et sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d’un continent stable et prospère.



A travers l’Union africaine, "nous avons aussi le privilège de travailler aux côtés d’un certain nombre d’éminentes personnalités et de cadres marocains qui sont engagés et se déploient pour la paix dans le continent, à l’effet du dénouement de certaines crises qui persistent encore comme par exemple au Soudan", s’est-il félicité. "C’est dire que le Maroc est présent, que ce soit à l’intérieur de l’UA ou en dehors de l’Union africaine, ce qui ne peut être que salutaire", a-t-il dit, se félicitant de voir le Royaume amplement engagé dans cet élan de solidarité et de prospérité pour l’Afrique.



"Quand le Maroc intervient auprès des différents pays africains, parfois loin de sa zone géographique comme en Afrique de l’Est, il s’investit pleinement pour qu’il y ait plus de paix, de développement et de sécurité", a-t-il expliqué, notant que le Royaume "n’a pas d’intérêts personnels et propres mais, tout ce qu’il cherche c’est la paix et la stabilité du continent africain".



Sur un autre registre, il a fait part de sa grande fierté de se retrouver en Côte d’Ivoire, pays connu par la tolérance et la sagesse, depuis l’indépendance, sous le leadership de son président fondateur, feu Félix Houphouët-Boigny qui, par le passé, a-t-il ajouté, a eu à travailler avec un certain nombre de chefs d’Etat africains visionnaires, dont feu SM Hassan II, pour une paix et ne sécurité durables au niveau du continent.



Il a loué, au passage, la participation à cette 15ème Retraite de l’UA, d’un certain nombre d’anciens chefs d’Etat africains qui ont géré des crises très pertinentes dans leurs pays respectifs, notant qu’à partir des leçons tirées, "nous serons en mesure de partager ensemble des expériences par rapport à l’avenir".



Tout en rappelant que le continent africain est confronté à un certain nombre de problèmes dont des crises liées aux changements climatiques, au terrorisme, à l’immigration, outre des crises purement politiques et sécuritaires, il a estimé qu’il est impératif d’agir ensemble pour qu’on soit en mesure de leur apporter des réponses adéquates et appropriées.